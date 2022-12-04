Россиянка хочет упечь своего сына в армию / OSINT Пчелы

Россиянка Екатерина Качева из города Златоуст Челябинской области опубликовала в соцсети гневное сообщение в адрес своего 16-летнего сына, который открыто выступает против войны в Украине. Об этом сообщает мониторинговый проект "OSINT Пчелы".

Как пишет россиянка, ее сын не уважает своих родственников, которые поддерживают войну. Кроме того, она возмущается, что ее ребенок не уважает своего двоюродного брата-оккупанта, который сейчас воюет против Украины. Россиянка также заявила, что сделает все, чтобы ее сын пошел в российскую армию.

"Мой собственный ребенок не верит в СВО ("специальную военную операцию", - Главред). Он против всего этого. Ему абсолютно на всех все равно... Я раньше тоже боялась отправлять его в армию. Думала, что он там не сможет, но после сегодняшнего инцидента я решила: если будет армия, я сама поспособствую, чтобы его туда отправили. Пусть ему там вставят мозги на место. Плачу, не могу. Обидно, но больше не могу его терпеть. Как я могла выносить такого [нехорошего ребенка] (неценз.), ведь рос хороший мальчик", - говорится в сообщении женщины.

Напомним, недавно руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж заявил, что власти России скрывают реальные потери своей армии, которые они несут в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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