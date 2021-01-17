Джулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа

Адвокат не исключил, что Трамп может дать показания во время разбирательства.
Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что намерен оспорить обвинение своего подзащитного в призывах к насилию во время штурма Капитолия.
"Я задействован сейчас. Это то, над чем я работаю", — цитирует Джулиани телеканал ABC News.
Юрист пояснил, что по линии защиты он представит доказательства мошенничества на выборах президента.
"Они утверждали, что всякий раз, когда Трамп говорит о фальсификациях на выборах — или я, или кто-либо еще, он призывает к насилию, потому что его слова не соответствуют действительности. Что ж, если вы (демократы, — ред.) сможете доказать это или хотя бы сделаете свою точку зрения достаточно правдивой, мы перестанем спорить", - добавил Джулиани.
Он также обратил внимание на то, что импичмент незаконный.
"Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько — два дня, три?" — сказал Джулиани.
Адвокат убежден, что такое решение создаст прецедент, когда Конгресс за несколько дней сможет выносить импичмент кому угодно и по любому вопросу.
Джулиани подчеркнул, что слова Трампа нельзя рассматривать как подстрекательство к насилию еще и потому, что между выступлением президента и беспорядками прошло некоторое время, тогда как подстрекательство — это побуждение к немедленным действиям.
"Люди должны выбегать посреди речи, бежать прямо к Капитолию. Вот это, по сути, подстрекательство", — объяснил он.
При этом Джулиани не исключил, что Трамп может дать показания во время разбирательства.
Также адвокат Трампа высказал свою позицию по поводу возможности действующего главы Белого дома помиловать самого себя. Он особо отметил, что это было бы полностью оправдано, так как "конституция не ограничивает то, кого мы можем помиловать".
Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:
- 13 января Палата представителей 232 голосами объявила импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу. Он стал первым президентом в истории Америки, которому импичмент был объявлен дважды. Политика обвинили в подстрекательстве к восстанию в стране по мотивам событий у Капитолия.
- 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
- 10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
- 9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.