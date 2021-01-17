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Джулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа

17 января 2021, 09:20
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Адвокат не исключил, что Трамп может дать показания во время разбирательства.

Рудольф Джулиани
Рудольф Джулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа / Reuters

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что намерен оспорить обвинение своего подзащитного в призывах к насилию во время штурма Капитолия.

"Я задействован сейчас. Это то, над чем я работаю", — цитирует Джулиани телеканал ABC News.

Юрист пояснил, что по линии защиты он представит доказательства мошенничества на выборах президента.

"Они утверждали, что всякий раз, когда Трамп говорит о фальсификациях на выборах — или я, или кто-либо еще, он призывает к насилию, потому что его слова не соответствуют действительности. Что ж, если вы (демократы, — ред.) сможете доказать это или хотя бы сделаете свою точку зрения достаточно правдивой, мы перестанем спорить", - добавил Джулиани.

Он также обратил внимание на то, что импичмент незаконный.

"Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько — два дня, три?" — сказал Джулиани.

Адвокат убежден, что такое решение создаст прецедент, когда Конгресс за несколько дней сможет выносить импичмент кому угодно и по любому вопросу.

Джулиани подчеркнул, что слова Трампа нельзя рассматривать как подстрекательство к насилию еще и потому, что между выступлением президента и беспорядками прошло некоторое время, тогда как подстрекательство — это побуждение к немедленным действиям.

"Люди должны выбегать посреди речи, бежать прямо к Капитолию. Вот это, по сути, подстрекательство", — объяснил он.

При этом Джулиани не исключил, что Трамп может дать показания во время разбирательства.

Также адвокат Трампа высказал свою позицию по поводу возможности действующего главы Белого дома помиловать самого себя. Он особо отметил, что это было бы полностью оправдано, так как "конституция не ограничивает то, кого мы можем помиловать".

Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:

новости США Дональд Трамп Рудольф Джулиани выборы в США
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