Экс-секретарь СНБО поставил "диагноз" России

Россия стала монархо-чекистско-православной страной, полагает Владимир Горбулин / Reuters

Доктор технических наук, первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Владимир Горбулин считает, что сейчас Российская Федерация является монархо-чекистско-православным государством.

Президентские выборы в России, которые прошли в 2018 году и на которых победил действующий глава страны Владимир Путин, еще раз показали в РФ есть царь, рассказал эксперт в интервью Фактам.

По его словам, страну вытащила из экономического кризиса 1990-х мощная группа интеллектуалов, а Путин превратил ее в чекистско-православное государство.

"…Сегодня же я считаю Россию монархо-чекистско-православной страной. Выборы 2018 года еще раз показали: в России царь", – сказал экс-секретарь СНБО.