Экс-секретарь СНБО поставил "диагноз" России

Выборы президента РФ показали, что в стране есть царь, отметил ученый.
Доктор технических наук, первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Владимир Горбулин считает, что сейчас Российская Федерация является монархо-чекистско-православным государством.
Президентские выборы в России, которые прошли в 2018 году и на которых победил действующий глава страны Владимир Путин, еще раз показали в РФ есть царь, рассказал эксперт в интервью Фактам.
По его словам, страну вытащила из экономического кризиса 1990-х мощная группа интеллектуалов, а Путин превратил ее в чекистско-православное государство.
"…Сегодня же я считаю Россию монархо-чекистско-православной страной. Выборы 2018 года еще раз показали: в России царь", – сказал экс-секретарь СНБО.
- Справка. Владимир Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. В марте 2004-го его переизбрали на второй срок.
- Новые выборы прошли в 2008-м. Согласно российской конституции, Путин не имел права баллотироваться на пост президента в третий раз подряд.
- На выборах победил тогдашний первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев. В начале мая 2008-го указом президента Путин был назначен главой правительства.
- В марте 2012 года Путин снова стал президентом России. Также он победил на президентских выборах в 2018-м.
- Летом 2020 года в РФ решили внести поправки в конституцию, в частности, были обнулены президентские сроки Путина.
Автор: Екатерина Присяжнюк