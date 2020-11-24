Эксперт назвал условие разрыва России изнутри

После смерти Путина возможен распад России, три республики могут попытаться первыми покинуть состав cтраны, считает полковник запаса.
Если президент Российской Федерации Владимир Путин до последнего вздоха будет "сидеть на троне", после его смерти Россию разорвет внутренняя борьба за власть.
В РФ может завязаться серьезная драка, из-за которой возможен распад, поскольку многие субъекты федерации готовы выйти из ее состава, прежде всего, это попытаются сделать Чечня, Дагестан и Татарстан, рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов на чате в Главреде.
Собеседник добавил, что Украина может воспользоваться ситуацией и попробовать вернуть захваченные территории, но в случае заварух в России ей нужно быть готовой к наплыву беженцев.
"…Внутренняя борьба за власть действительно разорвет Россию. Потому что Путин не отдаст ее и будет до последнего вздоха сидеть на российском троне", – сказал эксперт.
По словам Жданова, окружение главы РФ понимает, что преемники их разорвут, и может даже скрывать смерть Путина.
"…может повториться история, которая случилась в одной из азиатских стран, когда лидер умер, но три месяца о его смерти никто не сообщал, пока делили власть и решали, кто будет вместо него", – спрогнозировал полковник запаса.Читайте такжеГенерал узнал, уйдет ли Путин в ближайшем будущем
- Ранее западные СМИ писали, что Владимир Путин страдает болезнью Паркинсона и собирается покинуть должность российского президента в январе 2021-го.
- Позже спикер главы РФ Дмитрий Песков утверждал, что СМИ распространили "полную чушь". Пресс-секретарь добавил, что у Путина "отменное здоровье".
Справка. Владимиру Путину 68 лет. Путина впервые избрали российским президентом 26 марта 2000 года, пишет Wikipedia.
Болезнь Паркинсона – это хроническое неврологическое заболевание, которое характерно для людей старшего возраста. Заболевание медленно прогрессирует и бьет по моторике человека.