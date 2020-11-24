Эксперт назвал условие разрыва России изнутри

Если Владимир Путин до смерти не уйдет из власти, РФ может разорвать изнутри, предупредил эксперт / Reuters

Если президент Российской Федерации Владимир Путин до последнего вздоха будет "сидеть на троне", после его смерти Россию разорвет внутренняя борьба за власть.

В РФ может завязаться серьезная драка, из-за которой возможен распад, поскольку многие субъекты федерации готовы выйти из ее состава, прежде всего, это попытаются сделать Чечня, Дагестан и Татарстан, рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов на чате в Главреде.

Собеседник добавил, что Украина может воспользоваться ситуацией и попробовать вернуть захваченные территории, но в случае заварух в России ей нужно быть готовой к наплыву беженцев.

"…Внутренняя борьба за власть действительно разорвет Россию. Потому что Путин не отдаст ее и будет до последнего вздоха сидеть на российском троне", – сказал эксперт.

По словам Жданова, окружение главы РФ понимает, что преемники их разорвут, и может даже скрывать смерть Путина.

"…может повториться история, которая случилась в одной из азиатских стран, когда лидер умер, но три месяца о его смерти никто не сообщал, пока делили власть и решали, кто будет вместо него", – спрогнозировал полковник запаса.Читайте такжеГенерал узнал, уйдет ли Путин в ближайшем будущем

Ранее западные СМИ писали, что Владимир Путин страдает болезнью Паркинсона и собирается покинуть должность российского президента в январе 2021-го.

Позже спикер главы РФ Дмитрий Песков утверждал, что СМИ распространили "полную чушь". Пресс-секретарь добавил, что у Путина "отменное здоровье".

Справка. Владимиру Путину 68 лет. Путина впервые избрали российским президентом 26 марта 2000 года, пишет Wikipedia.

Болезнь Паркинсона – это хроническое неврологическое заболевание, которое характерно для людей старшего возраста. Заболевание медленно прогрессирует и бьет по моторике человека.