Эксперт объяснил, есть ли "рука Кремля" в "угоне" самолета Ryanair

Александр Лукашенко хочет показать белорусам, что любого, кто выступит против него, он достанет из-под земли.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что в инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair, на борту которого был белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, вряд ли принимала участие Россия. Произошедшее в аэропорту Минска – это полностью работа белорусских спецслуж.
"Здесь не была задействована глубокая агентура или каких-то суперметоды – они знали, что Протасевич летает в страны Европы и просто его выследили. На борту были сотрудники спецслужб (скорее всего, КГБ или внешней разведки), которые подтвердили факт его посадки на самолет, а дальше это было делом техники. Потому что в воздушном пространстве Беларуси хозяин – сама Беларусь", - сказал Жданов в комментарии Главреду.
По мнению эксперта, России невыгодно усиливать позиции Лукашенко внутри страны.
Читайте такжеЛукашенко впервые прокомментировал "угон" Ryanair: я действовал законно"Для Лукашенко арест и осуждение Протасевича – это дело принципа и сохранения власти. Этим он хочет показать белорусам, что любого, кто выступит против него, достанет из-под земли. И это усиливает его позиции как диктатора и показывает то, что он не отдаст власть никому и никогда. И если он укрепит свои позиции, РФ будет сложнее заставить Лукашенко подписать союзный договор об объединении Беларуси и России. Лукашенко не собирается быть губернатором Беларуси – он хочет быть царем. И терять ему нечего", - резюмировал Жданов.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем ранее писал Главред:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
- Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.
- В Великобритании допускают, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом в Минске. В ходе парламентских дискуссий британцы обсудили возможность введения санкций не только против СП-2, но и в отношении газопровода Ямал-Европа, который проходит через Беларусь.
- У Путина резко отреагировали на заявления из Лондона об ударе по двум газопроводам РФ.