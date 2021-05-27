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Эксперт объяснил, есть ли "рука Кремля" в "угоне" самолета Ryanair

27 мая 2021, 00:51
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Александр Лукашенко хочет показать белорусам, что любого, кто выступит против него, он достанет из-под земли.

Лукашенко
Арест Протасевича для Лукашенко был делом принципа / Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что в инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair, на борту которого был белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, вряд ли принимала участие Россия. Произошедшее в аэропорту Минска – это полностью работа белорусских спецслуж.

"Здесь не была задействована глубокая агентура или каких-то суперметоды – они знали, что Протасевич летает в страны Европы и просто его выследили. На борту были сотрудники спецслужб (скорее всего, КГБ или внешней разведки), которые подтвердили факт его посадки на самолет, а дальше это было делом техники. Потому что в воздушном пространстве Беларуси хозяин – сама Беларусь", - сказал Жданов в комментарии Главреду.

По мнению эксперта, России невыгодно усиливать позиции Лукашенко внутри страны.

Читайте такжеЛукашенко впервые прокомментировал "угон" Ryanair: я действовал законно"Для Лукашенко арест и осуждение Протасевича – это дело принципа и сохранения власти. Этим он хочет показать белорусам, что любого, кто выступит против него, достанет из-под земли. И это усиливает его позиции как диктатора и показывает то, что он не отдаст власть никому и никогда. И если он укрепит свои позиции, РФ будет сложнее заставить Лукашенко подписать союзный договор об объединении Беларуси и России. Лукашенко не собирается быть губернатором Беларуси – он хочет быть царем. И терять ему нечего", - резюмировал Жданов.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем ранее писал Главред:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
  • Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.
  • В Великобритании допускают, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом в Минске. В ходе парламентских дискуссий британцы обсудили возможность введения санкций не только против СП-2, но и в отношении газопровода Ямал-Европа, который проходит через Беларусь.
  • У Путина резко отреагировали на заявления из Лондона об ударе по двум газопроводам РФ.

Роман Протасевич Олег Жданов Ryanair новости Беларуси Александр Лукашев
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