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Эксперт объяснил, как Байден помог Путину

20 марта 2021, 16:01
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Глава России может пережить на посту президента американского коллегу, полагает эксперт.

Эксперт полагает, что Байден помог Путину
Джо Байдена помог Владимиру Путину, сказал эксперт / Reuters

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что обвинение со стороны президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина может помочь главе РФ усилить позиции внутри своей страны.

Нынешний лидер России может пережить на президентском посту Байдена, рассказал Загородний Главреду.

Собеседник отметил, что американцы не будут совсем Загородний "бить горшки" с россиянами, поскольку рассматривают РФ как потенциального союзника для сдерживания Китая.

"…обвинение Байдена в адрес Путина только подбросит дров в топку антиамериканской истерики, которую поддерживает в России Кремль. А это лишь усилит позиции Путина внутри страны…", – заявил эксперт.

Напомним, Джо Байдену 16 марта во время интервью поставили вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Глава США ответил: "Ммм, да". Потом спикер Белого дома Джен Псаки утверждала, что Байден не сожалеет о сказанном.

Путин прокомментировал обвинение американского лидера и озвучил детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так и называется".

  • Справка. Владимир Путин руководит российским государством свыше 20 лет – впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года.
  • Джо Байден стал президентом США в текущем году – инаугурация прошла 20 января.

Владимир Путин Джо Байден Тарас Загородний
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