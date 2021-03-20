Эксперт объяснил, как Байден помог Путину

Джо Байдена помог Владимиру Путину, сказал эксперт / Reuters

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что обвинение со стороны президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина может помочь главе РФ усилить позиции внутри своей страны.

Нынешний лидер России может пережить на президентском посту Байдена, рассказал Загородний Главреду.

Собеседник отметил, что американцы не будут совсем Загородний "бить горшки" с россиянами, поскольку рассматривают РФ как потенциального союзника для сдерживания Китая.

"…обвинение Байдена в адрес Путина только подбросит дров в топку антиамериканской истерики, которую поддерживает в России Кремль. А это лишь усилит позиции Путина внутри страны…", – заявил эксперт.

Напомним, Джо Байдену 16 марта во время интервью поставили вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Глава США ответил: "Ммм, да". Потом спикер Белого дома Джен Псаки утверждала, что Байден не сожалеет о сказанном.

Путин прокомментировал обвинение американского лидера и озвучил детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так и называется".