Эксперт объяснил, можно ли объявить импичмент Трампу после завершения его каденции

Дональд Трамп / Фото Reuters

Импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу можно объявить после того, как срок его полномочий на должности главы Белого дома истечет.

Об этом рассказал заслуженный профессор юриспруденции Университета Восточной Каролины, конституционалист Майкл Герхард в интервью Апострофу.

По его словам, подобные прецеденты в истории Америки были трижды. Впервые это произошло в 1797 году, когда Палата представителей подвергла импичменту сенатора Уильяма Блаунта после того, как он покинул свой пост.

"В 1862-м Палата представителей подвергла импичменту федерального судью Веста Хэмпфри через год после того, как он оставил свою должность. Конгресс тогда поддержал обвинения, "устранил" Хэмпфри с поста и лишил права заниматься юридической практикой. И также импичмент коснулся военного министра из офиса президента Улисса Гранта Белнап, хотя Белнап и уволился с должности, чтобы избежать импичмента", - рассказал Герхард.

Эксперт предположил, что президенту Трампу удастся избежать "тюрьмы и уплаты по векселям".

"Но ему (Трампу, - ред.) не избежать того факта, что он - единственный президент, который дважды прошел через импичмент, и от распространенного мнения, что именно он ответственен за атаку на Конгресс", - отметил Герхард.

Читайте такжеКогда Сенат рассмотрит вопрос импичмента Трампа: СМИ назвали время "Ч"

Импичмент Трампа – последние новости:

13 января Палата представителей Конгресса США объявила импичмент действующему американскому президенту Дональду Трампу.

Трампа обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия, попытка которого произошла 6 января.

Трамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента. О решении Палаты представителей Конгресса в видеообращении главы Белого дома к американцам нет ни слова.

Протесты в США и импичмент Трампу - что нужно знать

Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом.

Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне.

13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.

Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.