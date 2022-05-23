Эксперт пояснил, почему война уже перекинулась на территорию РФ/ скриншоты из видео / Погранслужба РФ

Военные действия на территории страны-агрессора, России, продолжаются уже как минимум месяц. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

"Война уже перебросилась на территорию России и идет там. В частности, посмотрите на взрывы в приграничных с Украиной областях. Хотя к этому приводит несколько причин, среди которых: попытки российских генералов скрыть масштабы краж на складах, провокации ФСБ, чтобы стимулировать к мобилизации россиян, а также работа наших диверсионных групп. В общем, война в РФ уже месяц как идет", ‒ сказал он.

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Напомним, ранее заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил во время чата на Главреде о том, что, в случае, если Украина будет проводить операцию по вытеснению войск России в пределах Крыма, то, по всей вероятности, Крымский мост уничтожат.

Это будет совершенно необходимо, поскольку через этот объект будут идти вооружения российской группировке. Однако сейчас нет никакого смысла наносить удар по эстакаде Крымского моста, считает Загородний.

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