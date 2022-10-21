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Эксперт пояснил, сможет ли Россия воспользоваться кризисом с отставкой Лиз Трасс

21 октября 2022, 22:36

Как говорит Тарас Загородний, россияне могут радоваться отставке Лиз Трасс, но это никак не поможет им спасти свою группировку войск под Херсоном.

Лиз Трасс, Россия
Эксперт пояснил, сможет ли Россия воспользоваться кризисом с отставкой Лиз Трасс / https://ua.depositphotos.com

Нынешний политический кризис в Великобритании, который уже вызвал отставку премьер-министра Лиз Трасс, вряд ли страна-агрессор, Россия, сможет использовать в своих интересах. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Россияне лучше бы собой занимались, ведь для них ничего не изменится. Англосаксы могут долго запрягать, но когда уже запрягли и все, как поезд, пошло по колее, этот процесс уже не остановишь. Смена правительства никак не повлияет на общее поведение и интересы государственного аппарата. Плюс плохие новости для русских состоят в том, что в военно-промышленный комплекс Великобритании вложены большие деньги. А когда это происходит, то есть когда ВПК раскочегаривается, то отрасль начинает диктовать условия правительствам с помощью лоббистских компаний и всех других структур, которые с этим связаны. Поэтому россияне, конечно, могут радоваться отставке Трасс, но это никак не поможет им спасти свою группировку под Херсоном, не добавит им новых танков и мотивированных вооруженных людей. Да и санкций с РФ никто не снимет. Потому что кумиром Трасс была Тетчер, Джонсона - Черчилль, который провел Великобританию через Вторую мировую войну. А все это, независимо от фамилии - плохие новости для России", ‒ сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг, 20 октября объявила от отставке.

Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней в должности.

За пять недель на своей должности из Трасс лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Лиз Трасс осуждала действия РФ и говорила о поддержке Украины. Она убеждена, что все союзники должны обеспечить Украине победу в войне, ведь это важно "для существования безопасности, свободы и демократии в Европе".

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