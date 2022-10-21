Эксперт пояснил, сможет ли Россия воспользоваться кризисом с отставкой Лиз Трасс / https://ua.depositphotos.com

Нынешний политический кризис в Великобритании, который уже вызвал отставку премьер-министра Лиз Трасс, вряд ли страна-агрессор, Россия, сможет использовать в своих интересах. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Россияне лучше бы собой занимались, ведь для них ничего не изменится. Англосаксы могут долго запрягать, но когда уже запрягли и все, как поезд, пошло по колее, этот процесс уже не остановишь. Смена правительства никак не повлияет на общее поведение и интересы государственного аппарата. Плюс плохие новости для русских состоят в том, что в военно-промышленный комплекс Великобритании вложены большие деньги. А когда это происходит, то есть когда ВПК раскочегаривается, то отрасль начинает диктовать условия правительствам с помощью лоббистских компаний и всех других структур, которые с этим связаны. Поэтому россияне, конечно, могут радоваться отставке Трасс, но это никак не поможет им спасти свою группировку под Херсоном, не добавит им новых танков и мотивированных вооруженных людей. Да и санкций с РФ никто не снимет. Потому что кумиром Трасс была Тетчер, Джонсона - Черчилль, который провел Великобританию через Вторую мировую войну. А все это, независимо от фамилии - плохие новости для России", ‒ сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг, 20 октября объявила от отставке.

Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней в должности.

За пять недель на своей должности из Трасс лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Лиз Трасс осуждала действия РФ и говорила о поддержке Украины. Она убеждена, что все союзники должны обеспечить Украине победу в войне, ведь это важно "для существования безопасности, свободы и демократии в Европе".

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