УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт пояснил, возможно ли заранее узнать о подготовке Путиным ядерного удара по Украине

16 апреля 2022, 18:05

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, все нужные данные есть как на уровне агентурной разведки, так и на уровне электронно-технической разведки

Путин, ядерная война
Владимир Путин, / Коллаж Reuters, pixabay.com

У страны-агрессора, Российской Федерации, и ее диктатора Владимира Путина, не получится внезапно применить ядерное оружие для удара по Украине. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Все есть как на уровне агентурной разведки, так и на уровне электронно-технической разведки. Особенно у наших партнеров, таких как США, Великобритания. Та же Япония не откажется нам помочь. А контролировать даже перемещение ядерных боезарядов вполне возможно", – считает специалист.

Жданов также отметил, что неожиданно применить ядерное оружие у России не получится.

"Сегодня это скрыть практически невозможно. Я думаю, как только из бункера поступит какое-либо распоряжение касательно ядерного оружия, уже весь мир будет об этом знать", – сказал эксперт.

Читайте также"Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина

Угроза применения Россией ядерного удара

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сказал, что Путин вряд ли отдаст приказ применить ядерное оружие, поскольку он не уверен в выполнении такого указания. При этом большое количество офицеров не поддерживает политику Кремля.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
ядерное оружие Владимир Путин новости Украины
Реклама
Популярное
Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеетСиноптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет Конец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА ГрыКонец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА Гры Вражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под КиевомВражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под Киевом Нам неимоверно стыдно: актер "Сватов" записал обращение к украинцамНам неимоверно стыдно: актер "Сватов" записал обращение к украинцам Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачуПолнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу
Поддержите Главред

Последние новости

18:08

Надо не ждать ядерного удара от РФ, а бить по ее экономике, чтобы и мыслей таких не было – Зеленский

18:05

Эксперт пояснил, возможно ли заранее узнать о подготовке Путиным ядерного удара по Украине

17:59

После разоблачения преступлений армии Путина переговоры с РФ зашли в тупик - ЗеленскийВидео

17:51

"Это ерунда": в Чехии жестко ответили на ложь и угрозы РФ из-за поставок оружия УкраинеВидео

17:47

Украины и Россия могут подписать два документа: Зеленский раскрыл подробностиВидео

Реклама
17:35

"Братские народы" для Папы Римского, или Как Украину в Ватикаине принуждают к миру с Россиеймнение

17:28

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

17:27

Алексей Арестович. Как работает механизм "зрады"Видеоблоги

17:23

Требуют сдачи украинских военных: Зеленский признался, что на самом деле происходит в МариуполеВидео

17:20

Груз 200 для Питера: ВСУ ликвидировали генерал-майора, замкомандующего 8-й армией РФВидео

17:14

Битва на Донбассе может разразиться в ближайшие дни: США ускорят поставки боеприпасов для ВСУВидео

17:05

Экс-глава МИД назвал два фактора, из-за которых Кремль обречен проиграть в войнеВидео

16:55

"Он очень жестокий был": женщина рассказала, как ее зверски изнасиловал 19-летний оккупантВидео

16:49

ФСБ задержала боевика Басурина за срыв планов химатаки в Мариуполе - ГУРВидео

16:20

Нептун держит в страхе флот РФ: в США оценили потопление ВСУ крейсера МоскваВидео

16:13

Вкуснейший хлеб без выпечки на Пасху 2022 с секретной начинкой: удивительно простой рецептВидео

16:12

Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику

15:55

Армия Украины крушит позиции оккупантов РФ: массовые удары помогает наносить аэроразведкаВидео

15:48

Штраф или 15 суток за сравнение СССР и нацистской Германии: диктатор Путин подписал закон

15:45

Самый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешьВидео

Реклама
15:26

Примирение вместо осуждения зла: почему бункерному деду до сих пор удается пугать Западмнение

15:26

Вербное воскресенье 2022: дата, традиции и запреты дня

15:02

"Я одну профессию сменила на новых 16": Никитюк рассказала, как война изменила ее жизнь

14:42

Главная роль для крейсера Москва в захвате Одессы: СМИ узнали о разбитых ВСУ планах РФВидео

14:27

Алексей Дурнев поглумился над уничтоженным русским крейсером "Москва"

14:21

Католическая пасха 2022: даты и традиции праздника

14:17

Вместе пережили голод и бомбежки: бабушка эвакуировалась из Мариуполя с петухом Тошей

13:52

Мобилизируют наркоманов, дедов и проституток: "вторая армия мира" пополнилась элитными кадрамиВидео

13:52

Война в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов

13:50

Гороскоп Таро на май 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

13:28

Войска РФ готовятся к прорыву на Донбассе: атака ожидается после прекращения дождей – ГайдайВидео

13:23

"Буча. Не верьте кремлевской пропаганде": в Хабаровске разогнали митинг в поддержку УкраиныВидео

13:11

Украине приходится разгребать последствия нерешительности Западамнение

12:34

Спутники нашли больше 800 свежих могил в захваченном РФ Херсоне - The Washington Post

12:00

Укрзализныця за 50 дней войны эвакуировала 3 724 198 человек – Тимошенко

12:00

Гороскоп на завтра, 17 апреля 2022: Ракам – исполнение желаний, Львам – сплетни, Скорпионам – деньги

11:59

В немецком правительстве пояснили, почему поставка тяжелого оружия Украине не вовлечет ФРГ в войну

11:32

Украину зальют дожди и ударит мороз: синоптик уточнил прогноз погоды на Вербное воскресенье

11:18

Европа до сих пор не осознала, что стоит в шаге от Третьей мировой войнымнение

11:11

Россия не будет сбивать спутники Starlink: "специальная операция" против Маска оказалась фейкомВидео

Реклама
10:57

Оккупанты нанесли удары по Львовщине: украинская ПВО сбила четыре путинские крылатые ракеты

10:56

В ООН рассказали, как в Мариуполе оккупанты людей морят голодом

10:53

"Нет вообще никаких шансов не оказаться в Гааге": террорист Гиркин пророчит незавидную судьбу Путину

10:37

Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине: разрушена птицефабрика

10:15

Жена Романа Сасанчина рассекретила новые подробности их расставания: девушка собирается к психиатру

10:09

Уже есть три подвала, где пытают украинцев: Арестович объяснил, грозит ли Херсонщине судьба БучиВидео

09:52

Зеленский рассказал, подскочат ли в Украине тарифы на свет

09:20

РФ вновь ударила ракетами по Украине - взрывы прогремели в Киеве, Александрии, на Луганщине и под ПолтавойВидео

09:17

Захват Мариуполя и вторая атака на Киев: генерал СБУ назвал главную задачу Путина к 9 мая

09:17

Россия, идя по стопам СССР, сделает все для своего проигрышамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять