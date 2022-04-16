Эксперт пояснил, возможно ли заранее узнать о подготовке Путиным ядерного удара по Украине

Владимир Путин, / Коллаж Reuters, pixabay.com

У страны-агрессора, Российской Федерации, и ее диктатора Владимира Путина, не получится внезапно применить ядерное оружие для удара по Украине. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Все есть как на уровне агентурной разведки, так и на уровне электронно-технической разведки. Особенно у наших партнеров, таких как США, Великобритания. Та же Япония не откажется нам помочь. А контролировать даже перемещение ядерных боезарядов вполне возможно", – считает специалист.

Жданов также отметил, что неожиданно применить ядерное оружие у России не получится.

"Сегодня это скрыть практически невозможно. Я думаю, как только из бункера поступит какое-либо распоряжение касательно ядерного оружия, уже весь мир будет об этом знать", – сказал эксперт.

Читайте также"Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина

Угроза применения Россией ядерного удара

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сказал, что Путин вряд ли отдаст приказ применить ядерное оружие, поскольку он не уверен в выполнении такого указания. При этом большое количество офицеров не поддерживает политику Кремля.

Другие новости: