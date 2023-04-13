Эксперт пояснил, всерьез ли намерен Путин восстановить империю с центром в Москве

Для Путина и кремлевских бонз, считает политический эксперт Максим Розумный, главное, чтобы все постсоветское пространство осталось "санитарной зоной".

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Владимир Путин / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Полноценно восстанавливать империю с центром в Москве русский диктатор Владимир Путин и его приспешники не намерены – из-за черезвычайной дороговизны такого проекта. Об этом в интервью "Главреду" сказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

"Это якобы намерение Путина восстановить империю, влияние России, всех присоединить назад – это фиктивная стратегия, которая лежит исключительно в идеологической плоскости. Она нужна для того, чтобы мотивировать русское население, показать величие Путина. На самом деле, никто никакую империю восстанавливать не собирается, потому что Путину и так очень трудно прокормить ФСБ, министерство обороны, Сечина, Патрушева и всех этих "ребят". Брать на себя еще и полное содержание Беларуси, Украины, Центральной Азии – это слишком тяжело. Ведь если ты создаешь империю, кого-то к себе присоединяешь, должен его кормить. Никто этого делать не собирался как минимум с 2014 года, а с 2018 – точно (после перевыборов Путина)", − сказал он.

Как считает Розумный, для Путина и кремлевских бонз главное, чтобы все постсоветское пространство осталось "санитарной зоной".

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"К этой потере Путин и Кремль относятся очень спокойно. Для них главное, чтобы на постсоветском пространстве не выросло ничего толкового, чтобы он остался санитарной зоной, где Россия сможет иметь свои точечные интересы. Удается им пока держать Лукашенко - отлично, получили они золотое месторождение в Кыргызстане - отлично. А кого-то куда-нибудь интегрировать – нет, им это не нужно", − сказал он.

По словам Розумного, все большие и безумно распиаренные проекты такого рода Кремль понемногу сворачивает.

"Практически все интеграционные проекты остановлены – ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ. Их встречи проходят формально нормально, но на самом деле никаких стратегий и никаких перспектив по всему этому не просматривается. То есть Россия свернула не только свои инновационные проекты (они строили Дальневосточный космодром, Сколково и т.п.). Реинтеграционные проекты, мне кажется, она тоже тихонько закрыла и пытается просто никого не упустить, чтобы никто не стал плохим примером для соседей", − подытожил эксперт.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

Будущее послевоенной России

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"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

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