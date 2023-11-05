Эксперт пояснил, зачем ФСБ раздувает в РФ антиизраильские протесты

Выгодоприобретатели антиизраильских протестов из числа российских силовиков наверняка еще раз себя проявят в ближайшее время. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
"Я бы не сказал, что этот сигнал слишком разносили внутри РФ. Это делали больше за границей и довольно справедливо, потому что накануне, в день начала протестов, было возбуждено уголовное дело СК РФ в Дагестане (а Следком подконтролен именно директору ФСБ Бортникову), а также было заявление от руководителя Северной Осетии о том, что они должны не допустить противостояния. В тот же день было заявление министра внутренних дел Чечни, ставленника Кадырова, что они призывают успокоиться. Сейчас Кадыров делает заявление о том, что он дал команду стрелять на поражение по протестующим, если они будут выходить на улицы. Как по мне, за этой историей нужно будет следить, потому что ее бенефициары себя проявят", ‒ сказал он.
Как говорит Клочок, русские силовики в который раз хотели показать диктатору Путину, что полностью контролируют протестный процесс в стране-агрессоре РФ.
"Российские силовики показали, что они контролируют этот процесс – на внешнюю аудиторию направлен сигнал о том, что и в РФ есть те, кто поддерживает Палестину и арабский мир. В частности, как я уже сказал, это послание ХАМАСу, ведь Путин накануне встречался с его представителями. Вместе с тем, внутри России это показывает, что процесс протестов будет контролируемым", ‒ сказал он.
Кто такой Валерий Клочок
Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.
С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.
С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.
С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.
С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.
2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.
С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.
С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.
Погромы в Дагестане
29 октября россияне устроили антисемитские акции в Дагестане. Разъяренная толпа в течение нескольких часов "штурмовала" аэропорт республики в попытке помешать израильтянам высадиться на территории России.
В Росгвардию, оказывавшую малейшее сопротивление, летели камни, россияне прорвались на взлетно-посадочную полосу и проверяли самолеты на наличие евреев в салонах. Местные СМИ писали про одного погибшего копа.
Российские спецслужбы сразу обвинили украинцев в якобы подстрекательстве россиян к антиеврейским погромам.
США назвали "абсурдом" обвинения Россией украинских спецслужб в якобы подстрекательстве россиян к антиеврейским погромам в Дагестане.
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