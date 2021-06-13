Эксперт рассказал, как Путин готовит Россию к долгой войне с Западом

Политический режим Путина в России после изменений в Конституцию серьезно меняется - эксперт / Reuters

Изменения в Конституцию РФ и решение классифицировать деятельность российского оппозиционера Алексея Навального и его организации Фонд борьбы с коррупцией как экстремистскую свидетельствует о том, что государство превращается в военизированную крепость. Кремль готовится к долгой войне с Западом и борется с критической активностью внутри страны. Протестов в России не будет, так как возможности общества несопоставимы с ресурсом государства. Об этом заявил политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов.

В своей колонке на Главреде он рассказал о том, что поправки в Конституцию серьезно меняют политический режим в России. По его мнению, государство становится милитаристской крепостью, задачей которой является долгое противостояние с Западом.

"Политический режим Путина претерпевает радикальных изменений после внесения поправок в Конституцию. Путин превращает Россию в военизированную крепость, готовую к долгой войне с Западом и именно поэтому внутри страны громят любые проявления нелояльности и какой-то критической активности. Так, Кремль по сути вытеснил из России ряд изданий, которые ранее объявил иностранными агентами и каждые два месяца расширяет список нежелательных организаций", - считает Морозов.Читайте такжеПутин намерен править Россией еще 12 лет: политик сделал заявление о планах Кремля по Беларуси

Как полагает эксперт, в данной ситуации гражданское общество бессильно, поскольку у него нет таких ресурсов, как у государства. При этом россияне видят, что происходит в Беларуси, и боятся повторения подобной ситуации.

"На этом фоне гражданское общество сделать практически ничего не может, потому что все осознают, примерно, что силовые возможности государства далеко превосходят любые возможности протеста. Тем более, что у граждан РФ есть рядом наглядный пример Беларуси - они видят, насколько жестокими могут быть действия против граждан и понимают, что кремлевский режим точно так же пойдет на них, как на белорусов пошел режим Лукашенко", - сказал политолог.

Именно поэтому, утверждает аналитик, нет никаких оснований для того, чтобы в России произошли протесты против действий Кремля.

"И в этом смысле нет оснований для того, что нынешние действия Кремля могут стимулировать какие-либо протесты. Общество совершенно обессилено картиной всевластия правящей верхушки с широким кругом силовиков, гражданских администраторов, которые готовы участвовать в этой репрессивной политике", - подчеркнул Александр Морозов.

Алексей Навальный новости

Российский оппозиционер Алексей Навальный 20 августа прошлого года во время перелета из Томска в Москву пожаловался на плохое самочувствие. Самолет с политиком на борту экстренно посадили в Омске с целью оказания ему помощи. Политик был госпитализирован и впал в кому.

22 августа Навального привезли в немецкую клинику Шарите с целью прохождения дальнейшего лечения.

В Германии официально заявили, что Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. Такие выводы сделали еще два государства – Франция и Швеция.

В интервью немецкой прессе Навальный обвинил в отравлении лично Путина.

2 февраля 2021 года Симоновский районный суд города Москва принял решение изменить меру пресечения Алексею Навальному с условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Политик проведет в колонии 2,5 года.

Страны Запада назвали арест и заключение Навального политически мотивированными. В отношении России были введены новые санкции.