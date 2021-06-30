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Эксперт рассказал, как Байден дал Путину оплеуху в Женеве

30 июня 2021, 02:32
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Кто-то пишет, что Владимир Путин выиграл в Женеве. Но глава Фонда Стоп Информ Террор России Герман Обухов уверен, что президент РФ вчистую проиграл.

Байден, Путин
Байден и Путин провели встречу 16 июня / Фото Reuters

16 июня в Женеве состоялся саммит лидеров США и России – Джо Байдена и Владимира Путина. Хозяин Кремля проиграл на этой встрече, более того фактически получил оплеуху от главы Белого дома. Такое мнение озвучил глава Фонда Стоп Информ Террор России Герман Обухов.

"Кто-то пишет, что Путин выиграл в Женеве. Но я убежден, что он вчистую проиграл. Байден несколько раз смеялся над его ответами. Это самое худшее, что Путин вообще может видеть. По сути, это оплеуха", – заявил Обухов изданию Ovozrevatel.

В частности, по его словам, улыбку у главы Белого дома вызвали оправдания Путина относительно того, что Россия якобы не причастна к кибератакам.

Эксперт считает, что западная пресса уже потеряла интерес к Путину, поскольку уже все знают, что тот ответит на тот или иной острый вопрос. Имидж главы Кремля пытается поддержать лишь российская пресса.

"На пресс-конференции он выглядел браво, но западная пресса уже не задавала ему вопросов, потому что его уже не о чем спрашивать. Все уже знают, что он ответит. Вопросы задавала только российская пресса, чтобы как-то сохранить его имидж", – констатировал Обухов.

Встреча Байдена и Путина

  • 16 июня состоялась встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.
  • По итогам встречи Путин рассказал, что во время переговоров был затронут вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Также Путин заявил, что Байден поддержал минские соглашения.
  • Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным заявил, что стороны говорили о непоколебимой решимости США защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.
  • "Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин, - ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", - отметил глава Белого дома.
Владимир Путин Джо Байден новости Украины и мира Герман Обухов
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