Эксперт спрогнозировал, скоро ли россияне "предъявят" Путину за его провалы

Александр Леонов говорит, что после ликвидации Евгения Пригожина у кремлевских элит возникло множество вопросов к диктатору Путину.

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После убийства Евгения Пригожина вопросов к Путину очень много - Александр Леонов / коллаж Главред, скриншоты

Поскольку русское общество сильно накачано имперским сознанием, никакую слабину россияне своему диктатору Владимиру Путину не простят. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Как минимум это будет очень неудобно для российского общества, потому что они накачивались имперским сознанием, а тут получается, что и с Украиной ничего не вышло, и они теряют свое влияние в Центральной Азии, на Кавказе. А природа пустоты не любит, и, очевидно, ее заполнят Турция, Китай и другие геополитические игроки. И тут уже будут вопросы у патриотов к Путину, мол, что это происходит. Если это произойдет в ближайшее время, то у Путина будут серьезные проблемы во время выборов. Собственно говоря, именно для того, чтобы зачистить патриотическое поле перед выборами и арестовали Стрелкова, и, как говорят, ликвидировали Пригожина, потому что никто не гарантировал, что последний не захочет поиграть в политику. А это говорит, что Путин сейчас политически слаб, потому что он вынужден силой давить тех оппонентов, на которых он раньше просто мог не обращать внимание. Они могли заниматься чем угодно, и это ему не вредило", – сказал он.

Леонов говорит, что после ликвидации Евгения Пригожина у кремлевских элит возникло множество вопросов к диктатору Путину.

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"Поэтому здесь вопрос в том, когда и общество будет уже начинать задавать много вопросов к Путину, и элиты, которые все чаще их задают, ведь после убийства Пригожина вопросов к Путину очень много. Во-первых, если он давал гарантию Пригожину и не сдержал слова, это значит, что он вполне может не соблюсти гарантий и в отношении других фигур. Если он этого не может, то зачем такой модератор вообще нужен? Поэтому это напряжение будет расти, и распад ОДКБ политически ослабит Путина, из-за чего он не сможет апеллировать к привлечению других стран к противостоянию с Украиной, Западом или любым другим внешним врагом", – сказал он.

Кто такой Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Распад России

Военный эксперт Михаил Притула считает, что процесс распада России уже движется. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

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