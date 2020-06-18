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В Турции газета показала известную певицу женой Зеленского

Турецкие СМИ не могут запомнить, как выглядит первая леди Украины.

18 июня 2020, 22:19
Елена Зеленская
Елена Зеленская турецким журналистам оказалась похожа на Веру Брежневу / instagram.com/olenazelenska_official

В Турции местная газета написала о болезни жены президента Украины Елене Зеленской, которая заразилась коронавирусом и была госпитализирована с двухсторонней пневмонией. Однако информацию журналисты проиллюстрировали не фотографией первой леди, а архивным снимком певицы Веры Брежневой.

Снимок опубликован на одной из страниц газеты Нurriyet.

Авторы публикации хотели показать семью украинского лидера, но опубликовали фотографию постера из художественного фильма 8 лучших свиданий, в котором Владимир Зеленский и Вера Брежнева снимались в главной роли.

Статья, где актриса заменила первую леди вышла 17 июня. Детей президента также в турецкой версии исполнили актеры из фильма.

Данное издание является одним из наиболее крупных в Турции, тираж составляет 300 тысяч экземпляров. Впоследствии ошибку увидели и на сайте фотографию заменили, однако в печатно версии роль жены президента так и осталась у Брежневой.

/ Фото: Главком

К слову, турецкие СМИ не впервые ошибаются с украинской первой леди. Недавно в одной из публикаций ее назвали Ольгой Зеленской.

/ Фото: Главком

Как ранее сообщалось, в Сети появилась официальная информация по поводу самочувствия супруги президента Украины Елены Зеленской, которая недавно заразилась китайским коронавирусом.

Напомним, ранее супруга президента Владимира Зеленского – Елена – заявила о том, что заразилась китайским коронавирусом Covid-19. По словам первой леди, и ее муж, и дети немедленно прошли тестирование ‒ с негативными результатами.

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