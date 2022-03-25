Эрдоган пока не готов передать Украине ЗРК С-400, купленные Анкарой у России

ЗРК С-400 / Reuters

Сегодня Турция не готова передать Киеву зенитно-ракетные комплексы С-400, которые были приобретены у России. Средства противовоздушной обороны являются собственностью Анкары. Прогресса по вопросу их передачи Украине пока нет. Об этом заявил турецкий глава государства Реджеп Эрдоган.

Как сообщает Haberturk, в своем заявлении по возвращению с саммита Североатлантического альянса он сказал о том, что на данный момент Турция не изменила своего решения относительно передачи Киеву зенитно-ракетных систем С-400.

"Сегодня мы находимся в той же точке, о которой мы говорили в первую очередь, что это дело для нас закрыто, в отношении С-400. Вопрос для нас закрыт", - подчеркнул Реджеп Эрдоган.

ЗРК С-400 Триумф

С-400 Триумф – это зенитно-ракетные комплексы, максимальная дальность которых достигает до 400 километров. Их приняли на вооружение в 2007 году. Средства мобильны, они состоят, в том числе, из пункта управления с локатором обнаружения и нескольких ЗРК, у каждого из которых до 12 пусковых установок.

Напомним, ранее сообщалось, что представители США в ходе переговоров с Турцией несколько раз предлагали Анкаре передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства, которые турки купили у Москвы. Впрочем, указывалось, что официального предложения от Вашингтона по этому вопросу не поступало.