Эрдоган призвал Азербайджан освободить Нагорный Карабах от оккупации

Надеюсь, Азербайджан продолжит борьбу за Нагорный Карабах - Эрдоган / Reuters

Азербайджану в ходе вооруженного конфликта с Арменией в районе Нагорного Карабаха уже удалось взять под контроль часть территорий в НКР. В Анкаре надеются, что Баку будет продолжать свою войну.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе своего выступления в Конье, трансляция которого проходила в микроблоге в Twitter.

"Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе", - сказал турецкий президент.Читайте такжеЭрдоган дерзко ответил на требование Трампа, Путина и Макрона по Карабаху

Конфликт в Нагорном Карабахе