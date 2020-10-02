Эрдоган призвал Азербайджан освободить Нагорный Карабах от оккупации

Баку уже удалось освободить масштабную территорию, утверждает Реджеп Эрдоган.
Азербайджану в ходе вооруженного конфликта с Арменией в районе Нагорного Карабаха уже удалось взять под контроль часть территорий в НКР. В Анкаре надеются, что Баку будет продолжать свою войну.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе своего выступления в Конье, трансляция которого проходила в микроблоге в Twitter.
"Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе", - сказал турецкий президент.Читайте такжеЭрдоган дерзко ответил на требование Трампа, Путина и Макрона по Карабаху
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе обострилось утром, 27 сентября. Ереван выдвинул азербайджанской стороне обвинения в обстреле мирных районов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В Баку заявили о провокации Армении и объявили о начале контрнаступательной операции.
- В поддержку Азербайджана в конфликте с Ереваном выступила Турция. Президент Турецкой республики Реджеп Эрдоган заявил, что Армения должна вывести свои войска из оккупированного Ереваном Нагорного Карабаха, так как эта территория принадлежит Баку.
- Эрдоган подверг жесткой критике США, Россию и Францию, обвинив их в неспособности решить конфликт в Нагорном Карабахе в течение 30 лет.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, согласно которому Баку пойдет на мир в районе Нагорного Карабаха только в том случае, если на базе международного права будет принято решение о выводе армянских войск с территорий непризнанной НКР.
Автор: Андрей Ганжа