ЕС согласовал открытие границ после пандемии Covid-19- СМИ

ЕС открывает границы - уже согласовали перечень государств, граждане которых с 1 июля беспрепятственно смогут посещать все страны Евросоюза.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.
Детали договоренностей пока неизвестны, однако источники журналиста сообщают, что речь идет об утвержденном списке из 15 стран.
"Письменная процедура в отношении необязательного списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", - сообщил Джозвяк.
Отметим, что письменную процедуру практикуют, когда по тексту конкретного решения уже набрано достаточное количество голосов, но обстоятельства вынуждают утвердить его быстрее, до официальной встречи.
К слову, данное решение не будет обязующим, поэтому вероятны ограничения для граждан Украины.
Ранее Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах обнародовал 15 стран, для которых с 1 июля будет открыт въезд в ЕС:
Черногория;
Сербия;
Грузия;
Канада;
Алжир;
Австралия;
Япония;
Марокко;
Новая Зеландия;
Руанда;
Южная Корея;
Таиланд;
Тунис;
Уругвай;
при условии взаимного согласия - Китай.
Как ранее сообщалось, Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавирусной болезни. В "красной" зоне оказались полсотни государств.
Напомним, в Сети опубликовали полный проект списка государств, для граждан которых могут открыть границы Евросоюза ‒ в том числе Украина, Грузия, Египет, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Япония, Китай.