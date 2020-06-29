ЕС согласовал открытие границ после пандемии Covid-19- СМИ

Евросоюз открывает границы после пандемии коронавируса / Reuters

ЕС открывает границы - уже согласовали перечень государств, граждане которых с 1 июля беспрепятственно смогут посещать все страны Евросоюза.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

Детали договоренностей пока неизвестны, однако источники журналиста сообщают, что речь идет об утвержденном списке из 15 стран.

"Письменная процедура в отношении необязательного списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", - сообщил Джозвяк.

Отметим, что письменную процедуру практикуют, когда по тексту конкретного решения уже набрано достаточное количество голосов, но обстоятельства вынуждают утвердить его быстрее, до официальной встречи.

К слову, данное решение не будет обязующим, поэтому вероятны ограничения для граждан Украины.

Ранее Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах обнародовал 15 стран, для которых с 1 июля будет открыт въезд в ЕС:

Черногория;

Сербия;

Грузия;

Канада;

Алжир;

Австралия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

при условии взаимного согласия - Китай.

Как ранее сообщалось, Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавирусной болезни. В "красной" зоне оказались полсотни государств.

Напомним, в Сети опубликовали полный проект списка государств, для граждан которых могут открыть границы Евросоюза ‒ в том числе Украина, Грузия, Египет, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Япония, Китай.