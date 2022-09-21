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Если РФ применит ядерное оружие в Украине, ее Черноморский флот уничтожат — генерал США

21 сентября 2022, 20:55

Ответ на ядерный терроризм РФ может быть сокрушительный, подчеркнул Бен Ходжес.

Ядерная ракета, запуск
В США ответили на ядерный шантаж РФ / Reuters

Угрозу президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине прокомментировал бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Он сказал, что ответ на ядерный терроризм РФ может быть сокрушительный для режима Путина, пишет The Daily Mail.

По его словам, не обязательно ответ будет ядерным. Не исключено, что вооруженные силы США уничтожат российский черноморский флот или крымские военные базы.

Американский генерал уверен в том, что Путин вполне осознает то, что на ядерный удар со стороны РФ последует сокрушительный ответ.

"Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например для уничтожения черноморского флота РФ или российских баз в Крыму. Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения с США", - добавил Ходжес.

Ядерный шантаж Путина

Напомним, ранее Путин вновь разразился угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он пытается всех убедить в том, что против РФ якобы воюет "коллективный Запад". Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Путин цинично заявляет, что якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России. Он добавил, что для защиты РФ будут "использовать все имеющиеся у себя средства".

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