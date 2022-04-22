"Это еще впереди": Илларионов объяснил, как россияне будут расплачиваться за войну имени Путина

Люди пока не в полной мере чувствуют действие санкций и ограничений.
Из-за военного вторжения России в Украину страна-агрессор уже совсем скоро будет жить в новой экономической реальности.
В чате на Главреде экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов отметил, что россияне пока не чувствуют полного действия санкций и ограничений.
"Новая жизнь в России пока еще не настала – она еще впереди. Пока все то, что произошло до настоящего времени, несильно затронуло бытовую жизнь подавляющего большинства российских граждан", - пояснил Илларионов.
По его словам, сейчас затронуло тех людей, кто был плотно связан с внешним миром.
Читайте такжеСША значительно расширили санкции против России: кто попал в список"Несколько сот тысяч российских граждан поспешили покинуть территорию России. Также часть людей призывного возраста предпочла бежать и оказаться в любой другой стране, но не на родине. Но по-настоящему действие санкций и международной изоляции в России еще не почувствовали, это еще впереди", - заключил Илларионов.
Ранее Яковенко рассказал, что российский диктатор Путин на протяжении многих лет проводил зачистку своего окружения. Он "проредил" ряды верхушки власти, в том числе и военного командования. Ведь не хотел, чтобы в его окружении остался кто-то, кто может осмелиться сместить его с поста.
Напомним, ранее экономист Андрей Илларионов заявил, что Россия уже подверглась целому ряду санкций, и они будут расширяться и усиливаться. По его словам, РФ при путинском режиме становится изгоем мирового сообщества. Ее статус приближается к статусу Ирана и Северной Кореи, и этот процесс будет продолжаться.
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