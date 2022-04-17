Становится изгоем: эксперт рассказал, как после войны будут реагировать на РФ в мире

Андрей Илларионов / УНІАН

Экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов рассказал, как после войны в Украине изменится роль и влияние РФ в мире.

"Влияние России в мире уже сейчас радикально сократилось и будет сокращаться дальше. Россия исключена из значительного количества международных организаций. Этот процесс будет продолжаться", - рассказал Илларионов во время чата на Главреде.

По словам Илларионова, Россия уже подвержена целому ряду санкций, и они будут расширяться и усиливаться.

"Россия при путинском режиме становится изгоем мирового сообщества. Ее статус приближается к статусу Ирана и Северной Кореи. Этот процесс будет продолжаться", - отметил он.

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Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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