"Минимум три года": эксперт назвал сроки прекращения войны в Украине и озвучил решающую дату

Андрей Илларионов / УНИАН

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов во время чата на Главреде рассказал, когда закончится война в Украине.

"Прогноз, который говорит, что война в Украине закончится через три года – это не страшный прогноз, а минимальный. Для этого прогноза есть достаточно точная дата – 20 января 2025 года, дата инаугурации нового президента США, который будет придерживаться другой позиции относительно нарушителя международного права. Мы не знаем ни имени человека, ни партии, к которой он будет принадлежать. Но появление нового президента на посту президента Соединенных Штатов Америки практически гарантированно будет означать прекращение военных действий путинского режима против Украины", - сказал Илларионов.

По его словам, три года – это минимальные сроки.

"Если же у власти останется Джозеф Байден, или же в Белый Дом придет пусть и другой президент США, но придерживающийся такого же подхода, как и ныне действующий, то в таком случае военные действия могут растянуться на более длительный срок. Потому трехлетний горизонт является минимальным и оптимистическим сценарием для нынешней войны", - добавил экономист.

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Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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