"Это тебе вместо виллы в Майами": позорно изгнанного из США сына Медведева пристроили в РФ

Изгнанного из США сына Медведева пристроили в РФ / скриншот

Сын заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева после изгнания из США вступил в партию "Единая Россия".

27-летнему отпрыску российского политика пришлось вернуться на родину после того, как США отозвали его визу. Медведев-младший долгое время жил в Калифорнии. В СМИ даже были сообщения, что у него уже гражданство США.

Но теперь он будет обворовывать россиян в составе политпартии "Единая Россия".

Эта новость знатно повеселилась Сеть.

Читайте такжеРоссия начинает шарахаться от Путина, или С чем связана новая истерика Медведева"На вот - это тебе вместо виллы в Майами. К партбилету прилагается 1 000 крепостных", "Россияне могут гордиться преемственностью своей власти. Закончатся путины, придут Медведевы! А что делать?", "Ради этого стоило вернуться из цивилизованного мира", "Папа - пьющий клоун и этот принц в балаганные петрушки полез", - писали пользователи Сети.

Напомним, ранее председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген прямо назвал второго президента России (2008-2012), заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева, "клоуном". Дипломат извинился за то, что ему пришлось сказать это публично и напрямую.

Также сообщалось, что Медведев разразился новым заявлением. На этот раз он сказал, что Украину, мол, примут в ЕС "в середине века". Причем к этому моменту, дескать, Евросоюз может и вовсе "исчезнуть".

Читайте также: