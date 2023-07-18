"Это удары возмездия": Россия мстит Украине за удар по Крымскому мосту - Песков

В Минобороны РФ утверждают, что в Одессе и Николаеве были якобы уничтожены топливные терминалы в портах.

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Песков цинично заявил об ударе по Одессе / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, УНИАН

Удар по Одессе и Николаеве ночью 18 июля был "возмездием" со стороны России за взрывы на Крымском мосту накануне. Такое заявление сделал спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандисты.

"Песков назвал ночные удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе "ударами возмездия за Крымский мост", – говорится в сообщениях российских средств массовой пропаганды.

В то же время в Минобороны России заявили, что во время ночного обстрела юга Украины были атакованы точки, где якобы "готовились теракты" против страны-агрессора с применением безэкипажных катеров, а также места их производства.

видео дня

В ведомстве также утверждают, что в Одессе и Николаеве были якобы уничтожены топливные терминалы в портах.

Ночной удар по Украине

18 июля, в результате ночной атаки россиян в Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов, выбиты окна в кафе и ряде других зданий, один человек получил ранения.

В ночь на 18 июля россияне атаковали Украину с южного направления 6 крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа "Shahed", все ракеты и 31 иранский БПЛА уничтожила противовоздушная оборона.

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