"Эту необразованную тварь - на скамью подсудимых": известный русский продюсер оскорбил Зеленского

Максим Фадеев / Instagram

Известный российский музыкант и продюсер Максим Фадеев перешел на прямые оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского ‒ после того, как увидел интервью руководителя государства телеканалу Дом. Пост с оскорблениями продюсер опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

"А то что, Зеленский? Я мечтаю увидеть эту необразованную тварь, на скамье подсудимых! И это будет! Обязательно и скоро! У меня всю семью, по линии отца, вырезали вот такие нацисты, и мой отец рос в детском доме ‒ не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу. В нашей семье, по линии отца, погибли все, и когда я послушал интервью этого дурака, мне хотелось выть от обиды и от того, что не могу плюнуть в его вечно перекошенную, и шмыгающую от понятного рефлекса рожу! Этот человек очень глуп и необразован, и думаю по своей шмыгающей тупости он цитирует классиков нацизма! Он в прямую цитирует Геббельса, где он говорит о евреях! Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он- иностранец, который пользуется правами гостя", ‒ Йозеф Геббельс. А теперь замените слово "еврей" на слово "русский" и получится интервью Зеленского", ‒ написал Фадеев.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе является прекращение огня.

"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор", - сказал Зеленский