В ЕС приготовили еще один удар по Лукашенко: названы детали и сроки

В ЕС договорились о новых санкциях против Беларуси.
Европейский союз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Он будет подготовлен в течение ближайших недель.
Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник, такое решение было принято во время видеоконференции.
В сообщении говорится, что новые ограничения будут включать структуры, финансирующие непризнанного ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко.
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Как сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свободы" Рикардо Йозвяк в Twitter, "пакет санкций вероятно, будет завершен к концу ноября / началу декабря и будет включать в себя как частные лица, так и организации".
Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь.
- Также Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- Кроме того, Канада в координации с ЕС ввела дополнительные санкции против чиновников Беларуси.
Автор: Мария Тупик