В ЕС приготовили еще один удар по Лукашенко: названы детали и сроки

В ЕС готовят новые санкции против Беларуси / Reuters

Европейский союз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Он будет подготовлен в течение ближайших недель.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник, такое решение было принято во время видеоконференции.

В сообщении говорится, что новые ограничения будут включать структуры, финансирующие непризнанного ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Как сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свободы" Рикардо Йозвяк в Twitter,​ "пакет санкций вероятно, будет завершен к концу ноября / началу декабря и будет включать в себя как частные лица, так и организации"​.

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