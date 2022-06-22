Финляндия готова воевать против России в случае нападения - командующий Силами обороны

Финляндия готовится к войне против России / Reuters

Финляндия будет воевать против России, если Моква примет решение о вторжении. В стране был создан значительный арсенал. Об этом заявил командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен, сообщает Reuters.

Генерал отметил, что Украина была "тяжелым куском для пережевывания" Россией. Он считает, что Финляндия также является таким "куском".

Не смотря на созданный арсенал, командующий Силами обороны убежден, что решающей является мотивация граждан Финляндии.

"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине - Главред), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также воздушных сил", - сказал Тимо Кивинен.

Генерал добавил, что даже после вступления в НАТО Финляндия сама будет нести "основную ответственно" за оборону станы.

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Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия способна пойти на реализацию сценария нападения на Литву. Российскому государству свойственно предпринимать шаги, которые противоречат логике, чтобы вынудить НАТО к ответным действиям. Страны Балтии могут столкнуться с провокациями со стороны Москвы. К тому же россияне допускают угрозы в отношении Финляндии, которая еще даже не присоединилась к Альянсу.

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