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Генсек НАТО выдвинул требование России по Украине

13 апреля 2021, 12:37
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Столтенберг подчеркнул, что российская сторона должна прекратить провокации.

Столтенберг выдвинул требование России относительно Украины
Йенс Столтенберг выдвинул требование РФ относительно Украины / Reuters

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО (Североатлантический Альянс) Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация должна перестать наращивать силы возле границ Украины.

РФ должна отказаться от провокаций и уменьшить напряжение, заявил генсек НАТО в Брюсселе во время пресс-конференции, в которой также участвовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Столтенберг добавил, что за последние недели РФ переместила к границе украинского государства много войск в полной боевой готовности.

"Это наибольшее накопление российский войск с момента оккупации Крыма... Россия должна прекратить это военное наращивание в и вокруг Украины, прекратить провокации и уменьшить напряжение", – заявил глава блока.

Генсек отметил, что НАТО внимательно следить за действиями РФ по Украине.

Столтенберг также сказал, что Альянс поддерживает суверенитет нашей страны и никогда не признает законным захват Крыма Россией.Читайте такжеЗеленский объяснил, зачем Россия стягивает армию к границам Украины

Кулеба и Столтенберг дали совместную пресс-конференцию
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг дали совместную пресс-конференцию / Reuters

Йенс Столтенберг и Дмитрий Кулеба 13 апреля встретились в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее Украина из-за агрессивных действий России инициировала заседание Комиссии Украина-НАТО.

Напомним, в конце марта на Донбассе обострился конфликт – пророссийские боевики стали чаще атаковать позиции украинских военнослужащих. В частности, в результате одного из обстрелов погибли четверо защитников нашей страны.

Также в последние дни месяца появились сведения, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины якобы в рамках подготовки к военным учения Запад 2021.

По словам президента Владимира Зеленского, РФ прибегла к маневрам в том числе, чтобы создать во время переговоров по Донбассу атмосферу угрозы.

Потом лидер страны пообщался по телефону с Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер сказал, что для Москвы настоящим сигналом стало бы предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО.

Глава государства отметил, что для Украины Альянс – единственный путь к окончанию конфликта на Донбассе.

Киев отказался от внеблокового статуса и взял курс на вступление в НАТО после того, как Россия в 2014 году пошла на агрессию – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Украина реформирует Вооруженные силы, чтобы их стандарты соответствовали натовским. Киев ждет План действий по членству в Альянсе. Москва категорически против того, что Украина пополнила ряды НАТО.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

  • В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
  • В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Дмитрий Кулеба Йенс Столтенберг
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