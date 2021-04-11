Трюдо попросили помочь Украине из-за наращивания войск РФ у ее границ

Консерваторы призвали правительство Трюдо противостоять России / УНИАН

Быстрая милитаризация Россией Крыма и пограничных с Украиной регионов вызвала беспокойство у крупнейшей оппозиционной Консервативной партии Канады. Как заявил депутат от Консервативной партии и теневой министр иностранных дел Канады Майкл Чонг, правительство страны должно увеличить военную помощь Украине.

"Консерваторы решительно осуждают усиление Россией своей незаконной военного присутствия на украинской территории Крыма. <...> Консерваторы также обеспокоены военной развитием России на восточной границе Украины, что угрожает стабильности Восточной Европы и НАТО ", - сказал Чонг, сообщает Укринформ.

Он призвал правительство Канады увеличить военную помощь Украине.

"Консерваторы призывают правительство Трюдо противостоять российским угрожающим действиям, усилив поддержку Украины, предоставив ей военную оборонную помощь и восстановив передачу изображений RADARSAT для содействия в выявлении маневров и оборудование российских сил", - подчеркнул депутат.

Чонг добавил, что члены Консервативной партии "солидарны с народом Украины в его борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность".

Справка

RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли. Соглашение об обмене разведывательными данными между оборонными ведомствами Украины и Канады было заключено в начале 2015 года, однако вскоре после прихода к власти премьер-министр Джастин Трюдо приостановил его действие, ссылаясь на нехватку средств и проблемы с лицензированием. Украинская сторона регулярно обращается к канадской с просьбой возобновить действие соглашения.

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