Трюдо попросили помочь Украине из-за наращивания войск РФ у ее границ

Консерваторы призвали правительство Трюдо противостоять российским угрожающим действиям, усилив поддержку Украины.
Быстрая милитаризация Россией Крыма и пограничных с Украиной регионов вызвала беспокойство у крупнейшей оппозиционной Консервативной партии Канады. Как заявил депутат от Консервативной партии и теневой министр иностранных дел Канады Майкл Чонг, правительство страны должно увеличить военную помощь Украине.
"Консерваторы решительно осуждают усиление Россией своей незаконной военного присутствия на украинской территории Крыма. <...> Консерваторы также обеспокоены военной развитием России на восточной границе Украины, что угрожает стабильности Восточной Европы и НАТО ", - сказал Чонг, сообщает Укринформ.
Он призвал правительство Канады увеличить военную помощь Украине.
"Консерваторы призывают правительство Трюдо противостоять российским угрожающим действиям, усилив поддержку Украины, предоставив ей военную оборонную помощь и восстановив передачу изображений RADARSAT для содействия в выявлении маневров и оборудование российских сил", - подчеркнул депутат.
Чонг добавил, что члены Консервативной партии "солидарны с народом Украины в его борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность".
Справка
RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли. Соглашение об обмене разведывательными данными между оборонными ведомствами Украины и Канады было заключено в начале 2015 года, однако вскоре после прихода к власти премьер-министр Джастин Трюдо приостановил его действие, ссылаясь на нехватку средств и проблемы с лицензированием. Украинская сторона регулярно обращается к канадской с просьбой возобновить действие соглашения.
Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля из-за обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. Зеленский предложил Трюдо рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил в непоколебимости поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил эскалацию Россией насилия на Донбассе.