Германия рисует "красные линии": Шольц выступил против поставок Украине истребителей

После принятия решения о передаче Украине Leopard 2 не должны начинаться новые дебаты по вооружениям, иначе это будет выглядеть несерьезно, считает Олаф Шольц.

Шольц опасается, что передача Украине F-16 станет шагом к эскалации НАТО с Россией / Коллаж Википедия, УНИАН

На Западе пока не рассматривают вопрос передачи Украине истребителей. Нужно воздерживаться от повышения ставок, когда речь идет о вооружениях. Нельзя допустить, чтобы война РФ против Украины превратилась в войну России с НАТО. К тому же новые дебаты в немецком обществе по вопросам вооружений могут выглядеть несерьезно. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

В интервью Tagesspiegel он сказал о том, что страны западного мира пока не рассматривают вопрос передачи Украине истребителей. По мнению канцлера, немецкому обществу вряд ли нужны новые дебаты, аналогичные тем, которые были по вопросу поставок Киеву танков Leopard 2.

"Если сразу после принятия решения в Германии (поставки танков Leopard 2) начинаются очередные дебаты, – это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", - сказал Шольц и призвал воздерживаться от повышения ставок в ситуации с предоставлением вооружений.

Также он добавил, что канцлер должен сделать все, чтобы война против Украины не стала войной РФ и НАТО.

"Канцлер Германии, серьезно относящийся к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО", - подчеркнул Олаф Шольц.

Планы по поставкам Украине истребителей F-16

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина в скором времени может получить истребители F-16. На своей странице в Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и подписью "Скоро в небе Украины".

Как сообщало американское издание Politico, военные чиновники подталкивают Пентагон к принятию решения о поставках Украине истребителей F-16.

Другой источник сообщил, что США понадобятся недели, чтобы решить вопрос с поставкой Украине собственных самолетов и одобрения передачи истребителей другими странами. При этом в Минобороны США и на неофициальном уровне не исключили передачи Киеву F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украине в перспективе нужно полностью заменить свой парк советских самолетов на американские истребители F-16. По его словам, ВС планируют создать минимум 5 воздушных бригад.

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