"Гиблое это дело": мобилизованным бурятам русские раздали обереги и повезли в "детских" автобусах

Мобилизованным бурятам русские раздали обереги и повезли в "детских" автобусах / скриншот из видео

В российской глубинке, Бурятии, активно идет мобилизация ‒ во исполнение указа диктатора Путина. В Сеть попало видео, как мобилизованным бурятам из Иволгинского района раздают некие артефакты-обереги в школьных автобусах с надписями "Дети".

Достались ли призванным на службу бурятам качественные бронежилеты и каски или только амулеты – не уточняется. Причем обереги раздавал лично местный чинуша ‒ руководитель райадминистрации Николай Емонаков раздавал мужчинам обереги.

"Чтобы у вас все хорошо было", – сказал он.

Журналисты "Сибирь. Реалии" (проекта "Радио Свобода") описали, как проходила мобилизация в Иволгинске. Сбор начался возле обветшалого Дома культуры.

"Настроение у всех подавленное, люди говорят тихо. Слышно, как плачет девушка, обняв парня. От журналистов отмахиваются: "Дайте побыть вместе последние минуты". Одному из уезжающих с сумкой через плечо явно за 50. На наши вопросы он отвечать отказался, махнул рукой и сразу отвернулся", – говорится в статье.

Но дочь этого мужчины – оказалось, его зовут Эржен – пообщалась с журналистами. Она рассказала, что ее папа живет в селе Верхняя Иволга, ему 51 год и его мобилизация стала неожиданностью для всей семьи.

"Мы очень удивились, когда к нам сегодня днем пришли и принесли повестку. Спорить не стали, что тут сделаешь? Он работает трактористом, зимой – кочегар. После армии в далекой молодости он особо-то и не служил никогда. Так, пару раз на сборы ездил. Страшно ему, конечно. Кто хотел бы по своей воле туда отпускать родного человека? Если бы не повестка, никогда бы туда никто из нашей семьи не поехал, гиблое это дело", ‒ сказала девушка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга. Все из-за того, что россияне пытаются отправлять представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.

До того говорилось, что контрактников из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, помещают в СИЗО возле оккупированного РФ Луганска. Отказники говорят, что после того, как они написали рапорта, командование начало их запугивать и угрожать.

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