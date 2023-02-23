Глава МИД Венгрии выдал "формулу завершения войны", но забыл об Украине

Мирные переговоры необходимы как можно скорее, считает Петер Сийярто. Причем за стол переговоров он хочет усадить РФ и США.

Петер Сийярто озвучил скандальное заявление о войне в Украине / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для прекращения войны РФ против Украины лидеры США и России должны поговорить друг с другом. Таким образом, венгерский дипломат фактически повторил кремлевский нарратив о том, что РФ якобы воюет с США, а не с Украиной.

Сийярто считает, что мирные переговоры необходимы как можно скорее. Необходимость такого "диалога" он аргументировал угрозами из-за ядерного вооружения и энергетики, передает издание Magyar Hirlap.

При этом он упомянул недавние выступления президента США Джо Байдена в Варшаве и российского диктатора Владимира Путина в Москве. Сийярто заявил, что "было бы здорово, если бы американцы и россияне, наконец, поговорили друг с другом".

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"Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров, это может стать огромной проблемой. Было бы здорово, если бы американцы и россияне, наконец, поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее", – заявил Сийярто.

Как сообщал Главред, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отличился скандальным заявлением о войне в Украине. Агрессивное вторжение РФ в Украину венгерский премьер назвал "войной между двумя славянскими странами", в которую Евросоюз не должен вмешиваться. Также Орбан считает, что западные поставки оружия Украине затягивают войну.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы во время этого визита обсудить вопросы, которые беспокоят Венгрию. Таким образом можно было бы решить дискуссионные вопросы.

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