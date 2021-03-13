Глава Минздрава Иордании подал в отставку из-за трагедии в COVID-больнице

По словам Убейдата, он взял на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в государственной больнице города Эс-Салт.
В Иордании в одной из больниц для пациентов с коронавирусом произошел резонансный случай - из-за отключения кислорода погибло восемь человек. В связи с этим, министр здравоохранения страны Незир Убейдат подал в отставку, пишет Анадолу в субботу, 13 марта.
По словам Убейдата, он взял на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в государственной больнице города Эс-Салт.
Телеканал Аль-Мемлеке ранее также сообщил о трагедии. Отмечалось, что состояние нескольких пациентов оценивалось как критическое. Причина отключения кислорода не указана.
Кроме того, премьер-министр Иордании Бешир аль-Хасавне сообщил о начале неотложного расследования по факту.
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По его словам, расследование пройдет прозрачно, виновные понесут наказание в соответствии с законом.
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