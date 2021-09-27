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Глава Pfizer спрогнозировал, когда мир победит COVID-19 и вернется к нормальной жизни

27 сентября 2021, 07:10
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Прогресс в борьбе с коронавирусом будет зависеть от улучшения вакцинации и в определенной степени от коллективного иммунитета, заявил Альберт Бурла.

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В условиях пандемии коронавируса придется жить еще как минимум год / ua.depositphotos.com

Мир, который борется с коронавирусом уже более чем полтора года, относительно скоро сможет вернуться к допандемической жизни. Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла считает, что это произойдет "в течение года". Соответствующий прогноз он озвучил в интервью ABC News.

По его словам, прогресс в борьбе с COVID-19 будет зависеть от улучшения вакцинации и в определенной степени от коллективного иммунитета.

"Наиболее вероятный сценарий для меня заключается в том, что, поскольку вирус распространяется по всему миру, мы продолжим наблюдать появление новых вариантов", — высказался Бурла.

Глава Pfizer также заявил, что ежегодные прививки от коронавируса станут нормой.

"Но мы не знаем наверняка. Нам нужно подождать и посмотреть данные", — добавил он.

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К слову, по прогнозу украинского Минздрава пандемия может продлиться еще до пяти лет, будут появляться новые штаммы.

Как сообщал Главред, ранее гендиректор компании Moderna Стефан Бансель спрогнозировал окончание пандемии коронавируса осенью следующего года. Он считает, что увеличение производства вакцин обеспечит необходимые поставки по всему миру.

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В свою очередь, американский инфекционист и советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи заявлял, что человечество должно победить пандемию коронавируса к весне 2022 года. Однако, по его словам, из-за штамма Дельта сложно давать какие-то гарантии.

viber
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