Громкая ночь в РФ: БпЛА упал на нефтебазу в Ставропольском крае - что известно

Массированная атака дронов на РФ.

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Падение беспилотника в РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Кратко:

В РФ заявили об атаке дронов

Один из беспилотников упал на нефтебазу

В Стране-агрессоре России сообщили о массированной атаке на ряд областей. В частности, один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае. Об этом сообщают росСМИ.

По их данным, ночью в воздушном пространстве РФ якобы сбили около 83 беспилотников, в том числе более 50 якобы удалось ликвидировать на территории Курской и Брянской областей.

видео дня

В сети также есть информация о попадании в одну из многоэтажек.

В то же время, пропагандисты признают якобы падение БпЛА на одну из нефтебаз. Предварительно, без раненых.

"БПЛА упал на территории нефтебазы в Ставрополе (Ставропольский край, - ред.), пострадавших нет", - говорится в сообщении росСМИ.

Более подробной информации о последствиях атаки на российский объект нет.

Падение беспилотника на нефтебазу - видео:

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атака дронов - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 октября прогремела череда взрывов. Местные жители сообщали, что громко было в нескольких районах полуострова, где расположены военные объекты российских оккупантов.

26 октября неизвестные дроны атаковали военный аэродром в российском Липецке. Местные жаловались на громкие взрывы и дым в небе.

Кроме того, в ночь на 22 октября дроны атаковали четыре российских завода, три из которых официально занимаются изготовлением спирта. Однако, Россия использует эти объекты не только для изготовления спирта, а и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.

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