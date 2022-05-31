Грозит ли Украине приостановка военной помощи от США – ответ посла

Грозит ли Украине приостановка военной помощи от США/ Reuters

Существует политическое решение о предоставлении Украине военной помощи от США, поэтому приостановления поставок такой помощи не будет.

Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире информационного телемарафона. По ее словам, сейчас поставляется вооружение, которое США предоставили в рамках предварительно выделенной помощи. А дальше еще привезут то, которое будет поставляться в рамках нового пакета помощи.

"США уже предоставили нам и сейчас еще отгружается военное оборудование в рамках предварительного выделения помощи на 3,8 миллиарда долларов. После подписания президентом США Джо Байденом нового пакета помощи на 40 миллиардов долларов у нас открылись три новых программы, с которыми мы работаем", – рассказала Маркарова.

В рамках этой новой помощи 23,75 миллиарда долларов предназначены именно на военную помощь, говорит посол.

"Поэтому и программа президентских выделений, и программа закупки – две программы на самом деле позволят нам получать то, что нам нужно", – говорит Маркарова.

Она добавила, что не принято объявлять, какое именно вооружение предоставят партнеры до того, как они примут решение.

По словам посла Украины в США, наше государство четко коммуницирует с другими странами относительно того, какое оружие нам необходимо. Так, нам нужно больше артиллерийских систем, систем залпового огня, дронов и т.п.

"Всё в активной работе, никаких приостановок со снабжением нет", – подчеркнула посол.

США отказались дать РСЗО большой дальности действия

Ранее сообщалось, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS или M270, если бы они были в ВСУ, были бы способны уничтожать командные пункты и линии снабжения РФ без страха быть уничтоженными контрбатарейною борьбой.

Однако президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

После заявления Байдена с заявлением выступил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев – он "поблагодарил" президента США и отметил, что такое решение якобы "разумное". Также Медведев разразился новыми угрозами в сторону Украины, заявив, что в случае предоставления Украине такого оружия Россия нанесла бы удары по украинским центрам принятия решений.

Затем появилась информация, что США сейчас лишь рассматривают возможность передачи Украине универсальных РСЗО, решение пока еще не принято. Однако установки передадут лишь с боеприпасами меньшей дальности, которые смогут поражать цели на расстоянии до 70 километров.

Как пояснил советник главы ОП Алексей Арестович, украинской армии подойдут и те ракеты, которые стреляют на расстояние до 70 километров.

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