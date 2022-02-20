ГТС Украины вместо труб Газпрома: Польша призвала ЕС к удару по СП-1 и СП-2

Запад должен задуматься об отключении Северного потока - Моравецкий / Reuters

Западу следует задуматься об отключении российского газопровода Северный поток-1, поскольку Россия использует газ в качестве оружия. Пропускная способность украинской магистрали позволяет транспортировать 130 миллиардов кубометров газа и может легко заменить трубопроводы Газпрома. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

В ходе своего выступления на 58-й Мюнхенской конференции в субботу, 19 февраля, он сказал о том, что по причине использования Россией газа в качестве оружия Западу следовало бы задуматься об отключении Северного потока-1. По этой же причине Варшава выступает против запуска Северного потока-2.

Читайте такжеЗаявления Путина и Шольца по СП-2 и транзиту через Украину: в Европе рухнула цена на газ"Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска Северного потока-2, а также за то, чтобы подумать об отключении Северного потока-1", - отметил премьер-министр Польши.

По его словам, украинская ГТС может прокачивать до 130 миллиардов кубометров газа, в то время как пропускная способность обоих Северных потоков около 100 миллиардов кубометров топлива. Поэтому трубопроводы Газпрома можно легко заменить.

"Украинская газотранспортная система может транспортировать 130 млрд куб. м газа. Два Северных потока - около 100 млрд куб. м. Они могут быть легко заменены", - подчеркнул политик.

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Отметим, Северный поток-1 – это российская магистраль, которая проложена из России в Европу через Балтийское море. Мощность обеих ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров. Запуск первой нитки состоялся в ноябре 2011 года, второй – в октябре 2012 года.

Газовый кризис в Европе, транзит газа через Украину и запуск СП-2

Контракт Газпрома и Нафтогаза на транзит топлива из России путем ГТС Украины в Европу завершается в 2024 году. Москва отказывается продлевать соглашение. В Киеве утверждают, что через 2 года россияне больше не будут зависимы от украинского транзита, вследствие чего газовый рынок в ЕС может столкнуться с резким изменением цен.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что для РФ тема транзита газа через Украину стала "вторичной". Москва готова к прокачке топлива путем украинской ГТС после 2024 года только в том случае, если в Европе будет дополнительный спрос на газ.

Страны Евросоюза с лета прошлого года переживают газовый кризис. Европа столкнулась с дефицитом газа, из-за чего цены на топливо взлетели и регулярно достигали рекордных показателей. Новый рекорд был установлен в декабре 2021 года, когда цена тысячи кубометров превысила отметку в 2000 долларов.

Несмотря на дефицит топлива в ЕС, Газпрома не спешит увеличивать прокачку газа в нужных Европе объемах через ГТС Украины. Москва ждет запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому топливо должно пойти в обход украинской территории.

Однако запуск СП-2 откладывается, так как в ноябре прошлого года немецкий регулятор приостановил сертификацию энергетического проекта из-за его несоответствия Третьей газовой директиве ЕС.

В Берлине требовали, чтобы Газпром создал на территории Германии новую компанию-оператора СП-2, которой должны отдать в собственность немецкую часть трубопровода. Россияне пошли на требования немецкого регулятора, однако сертификация будет возобновлена только после того, как будут урегулированы формальные вопросы.

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