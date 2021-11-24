Хочет стать инопланетянином: француз специально отрезал себе нос, уши и пальцы

Энтони Лоффредо / instagram.com/the_black_alien_project

Во Франции 33-летний Энтони Лоффредо, который мечтает стать "черным инопланетянином", на днях ампутировал себе два пальца на левой руке, чтобы превратить ее в коготь.

Как пишет издание Mirror, парень уже около десяти лет стремится к своей цели, всячески модифицируя тело. При этом он считает, что в настоящее время достиг лишь 34% желаемой трансформации.

За плечами Лоффредо – несколько экстремальных хирургических операций. В частности, он удалил верхнюю губу, кончик носа и уши, а также разрезал язык и вживил под кожу лица импланты, которые придают его коже более холмистую текстуру и создают выступы на скулах.

Кроме того, буквально все его тело и даже глаза покрыты татуировками.

Чтобы удалить нос, француз ездил в Испанию, так как такая операция в его стране считается незаконной.

Ранее писали, что в городе Выборг Ленинградской области пенсионерка с онкологическим заболеванием самостоятельно сделала себе операцию, не дождавшись врачей.