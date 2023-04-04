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"Хочет унизить и подставить Минобороны РФ": социолог объяснил, почему Пригожин опровергает роспропаганду

4 апреля 2023, 02:20
Все заявления "повара" Путина связаны с его длительным противостоянием с руководством министерства обороны страны-агрессора РФ.
Игорь Эйдман, Евгений Пригожин
Игорь Эйдман объяснил заявления Пригожина о том, что РФ воюет не с НАТО / скриншот

"Повар" Путина, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хочет свалить ответственность за провалы в войне на Минобороны РФ и всячески подставить ведомство. Об этом в интервью Главреду сказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман, комментируя недавние заявления Пригожина о том, что в Украине РФ воюет с украинцами, а не с НАТО.

"Все его заявления связаны с его длительным противостоянием с руководством министерства обороны РФ. Он всячески хочет их унизить и как-то подставить. Например, сейчас месседж такой, что россияне никак не могут одержать победы, потому что против них воюет все НАТО. И министерство обороны этот месседж охотно поддерживает, потому что он ему выгоден. А Пригожин подставляет Минобороны и говорит, мол, оказывается, они не НАТО, а украинцев не могут победить", - объяснил Эйдман.

По его словам, Пригожин сам как бы тоже воюет, но не является основной воинской силой России в этой войне.

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"Поэтому он может сваливать все на Минобороны, чем он активно и занимается", - добавил социолог.

Как сообщал Главред, в конце марта Пригожин пошел против нарративов Кремля и российской пропаганды. В частности, он опроверг заявления о том, что Россия воюет с НАТО и подверг сомнению существование "нацистов" на территории Украины, о которых постоянно говорит Москва.

"Повар Путина" отметил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО".

Аналитики Института изучения войны считают, что убийство пропагандиста Владлена Татарского в баре Пригожина в центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 2 апреля, по всей вероятности, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК "Вагнера".

Другие новости:

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