"Хотим убить Трампа": Иран похвастался разработкой дальнобойной ракеты

Крылатая ракета Paveh с дальностью полета 1650 км уже добавлена в ракетный арсенал Ирана.

Испытания ракеты Paveh / Скриншот

Новую дальнобойную ракету Paveh с дальностью полета на 1650 км разработали в Иране. При этом на иранском госТВ уже промелькнули кадры с новой разработкой.

"Наша крылатая ракета с дальностью полета 1650 км была добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", — сказал глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде, сообщает Reuters.

На опубликованных кадрах иранский представитель говорил о желании Тегерана отомстить США за убийство высокопоставленного иранского командира. "Мы стремимся убить Трампа", — цитирует издание слова Хаджизаде.

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"Хотя Хаджизаде утверждает, что Иран не намеревался убивать "бедных солдат", когда он нанес баллистическую ракетную атаку на силы США в Ираке через несколько дней после того, как иранский военный командир Касем Сулеймани был убит во время удара беспилотника США в 2020 году в Багдаде", — отмечается в сообщении.

Журналисты также уточнили, что появление у Ирана новой дальнобойной ракеты может вызвать беспокойство Запада, особенно после использования РФ иранских беспилотников в войне против Украины.

Поставки иранского вооружения РФ

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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