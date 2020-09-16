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Художник из США хочет купить тело Ленина "хоть за миллиард"

16 сентября 2020, 19:29

В России коммунистическая партия уже резко отреагировала на заявление.

Мавзолей
В США художник готов построить мавзолей / tonkosti.ru

В США художник Дэвид Датун готов построить в Вашингтоне мавзолей для вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и заявил о намерении купит тело советского лидера за любую сумму.

Как сообщает российский ресурс Москвич, нью-йоркский художник с грузинскими корнями знаменит провокационными работами. Он изобразил портрет Владимира Путина, составленный из изображений Моны Лизы, а также портрет Натальи Водяновой, сложенный из тысяч слов love.

Издание напоминает, что в 2019 году Датун съел арт-объект на выставке современного искусства Art Basel в Майами - это был банан, приклеенный к стене монтажным скотчем.

"Россия уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде Мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй Мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги", - сказал художник.

Читайте также"Ильич бы вам, бл*дям, показал": в России Ленин призывает россиян соблюдать карантинПо словам Датуна, он готов дать предоплату за тело Ленина в сумме миллион долларов, но в целом за сделку готов заплатить и миллиард.

"Ленин и его Мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента", — заключил Датуна.

На заявление американца уже отреагировал лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.

"Родину, историю, вождей не продают", - резко констатировал он.

Напомним, Союз архитекторов Российской Федерации решил собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено.

Скандальный украинский телеведущий Остап Дроздов полагает ‒ в протестах в Беларуси против власти Александра Лукашенко нет никакого смысла, пока протестующие не начнут массово валить памятники советскому диктатору Владимиру Ленину.

новости России новости США Владимир Ленин мавзолей
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