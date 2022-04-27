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iPhone в России превращается в "кирпич": приложения удаляются, а аккаунты хитрецов блокирует Apple

27 апреля 2022, 17:40

Популярный магазин приложений App Store удаляет приложения компаний, которые оказались под санкциями Запада.

iPhone 12 / Apple
Владельцы iPhone в России пытаются обойти санкции, но их аккаунты блокируют / Apple

Один из флагманов в мире смартфонов iPhone в России превращается в "кирпич". Официальные магазины компании Apple и ее сервисные центры закрываются. Из App Store удаляются приложения компаний, которые попали под западные санкции. Операционная система iOS является "закрытой" системой, поэтому посторонние приложения установить нельзя. Аккаунты пользователей, которые пытаются обойти ограничения, блокируются самой Apple. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Как сообщает Госспецсвязи со ссылкой на Центр, пользоваться популярным iPhone на территории РФ становится все сложнее. Apple закрыла в стране свои официальные магазины и сервисные центры. Магазин приложений App Store, который разработан специально для продуктов компании, уже начал удалять популярные приложения подсанционных компаний. Среди них клиент-банки, навигация, заказ еды, такси и другие программы.

Ранее установленные на iPhone приложения перестают корректно работать. Причиной тому является обновление программ. Появляются новые функции, а приложения в смартфонах не обновляются.

Поскольку iOS – это закрытая операционная система, скачать приложения из сторонних источников невозможно. Россияне все же пытаются менять страну с РФ на другую, которая не под санкциями, но все тщетно. Компания Apple борется со сломом своих смартфонов и блокирует аккаунты пользователей.

"Под действием санкций iPhone в России постепенно превращается в мобильный телефон с сенсорным экраном", - подчеркнули в СНБО.

Кулеба потроллил Лаврова из-за iPhone

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 марта встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После переговоров Кулеба пошутил над своим оппонентом.

В частности, он сказал, что у Лаврова есть его последний iPhone.

"Во время встречи я сделал очень простое предложение. Мы все имеем с собой смартфоны. У министра Лаврова есть его последний iPhone, но это уже другая история", - подчеркнул Кулеба.

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