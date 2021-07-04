"История и будущее России": в Кремле объявили о новой инициативе Путина по Украине

В Кремле утверждают, что "украинская статья" Путина будет основываться на "исторических фактах".
Российский президент Владимир Путин намерен в скором времени опубликовать статью об Украине. Согласно ожиданиям Кремля, материал будет основываться на "исторических фактах и процессах", а не на, дескать, субъективной точке зрения главы РФ. В статье будет изложена информация о жизненно важных для России вопросах. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
В эфире телеканала Россия 1 он сказал, что в Кремле ждут выхода статьи Путина, которая должна быть посвящена Украине. Ее должны опубликовать уже в скором времени.
"Президент Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно, мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее украинская статья, и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим", – утверждает Песков.Читайте также"Президент – не демократ": в Кремле разразились условием по встрече Путина и Зеленского
Также он уточнил, что Путин уже советуется с определенными людьми по данной статье и намерен руководствоваться "историческими фактами" в в момент написания материала.
"По крайней мере, он всегда основывает свои суждения на реальных исторических фактах и процессах, а не на измышлении", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Заявления Путина об Украине
- Российский президент Владимир Путин 7 июня во время телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, Украина должна выполнить Минские соглашения. По его мнению, они якобы предполагают прямой диалог Киева с представителями российских вооруженных формирования "ЛДНР".
- 14 июня Владимир Путин выступил с заявлением, в ходе которого обвинил Украину в, дескать, "подтягивании" военной техники и контингента к зоне российско-украинского конфликта на Донбассе.
- 22 июня Путин назвал Революцию 2014 года в Украине "государственным переворотом", который якобы организовали в Вашингтоне. Оккупацию Россией Крыма он объяснил следствием "раскола" украинского государства.
- 30 июня Путин обвинил Зеленского в "сдаче" Украины под внешнее управление Запада. По этой причине он не видит смысла в переговорах с украинским президентом. При этом Путин не отказывается от встречи с Зеленским.