"История и будущее России": в Кремле объявили о новой инициативе Путина по Украине

Путин намерен опубликовать статью об Украине - Песков / Фото Reuters

Российский президент Владимир Путин намерен в скором времени опубликовать статью об Украине. Согласно ожиданиям Кремля, материал будет основываться на "исторических фактах и процессах", а не на, дескать, субъективной точке зрения главы РФ. В статье будет изложена информация о жизненно важных для России вопросах. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В эфире телеканала Россия 1 он сказал, что в Кремле ждут выхода статьи Путина, которая должна быть посвящена Украине. Ее должны опубликовать уже в скором времени.

"Президент Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно, мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее украинская статья, и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим", – утверждает Песков.Читайте также"Президент – не демократ": в Кремле разразились условием по встрече Путина и Зеленского

Также он уточнил, что Путин уже советуется с определенными людьми по данной статье и намерен руководствоваться "историческими фактами" в в момент написания материала.

"По крайней мере, он всегда основывает свои суждения на реальных исторических фактах и процессах, а не на измышлении", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Заявления Путина об Украине