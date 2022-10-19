Из-за войны в Украине Запад может дополнительно ужесточить санкции против Ирана - эксперт

Запад будет пересматривать санкции в отношении Ирана - Богдан Яременко / Коллаж УНИАН, Reuters

Политику международных санкций в отношении Ирану вновь могут ужесточить. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Как отметил дипломат, на протяжении последних лет с Ираном происходил переговорный процесс - многие западноевропейские страны поддерживали идею необходимости смягчения санкций и рассматривали Иран как перспективный рынок ввиду наличия больших запасов сероводорода и ряда финансовых инструментов. Однако теперь отношение к Ирану может снова ухудшиться.

"Иран будет испытывать то, с чем он боролся многие десятилетия - ограничением операционных возможностей на рынках, в частности, в продаже нефти. Да, они останутся, потому что мы видим, как Китай, Россия будут делать все возможное, чтобы это не сработало. Но, тем не менее, возможности Ирана будут ограничиваться, страна будет страдать, будут пересматриваться все возможные контакты с иранцами на предмет поставок продукции двойного назначения", - сказал Яременко.

Также, как отметил эксперт, сейчас в мире происходит глобальный пересмотр санкционной политики. В частности, работают два противоположных течения - одно, которое инспирируется Россией, Китаем и другими странами, такими как Северная Корея, Иран, которые пытаются везде проводить пропагандистскую линию о том, что санкции неэффективны, что это не бьет по странам и их гражданам. Второе - со стороны тех стран, чьи санкционные действия действительно имеют значение (прежде всего - США).

Поэтому любое решение правительства США в отношении иностранных компаний, даже если оно касается исключительно территории США, непременно накладывает отпечаток на операционные возможности этих компаний во всем мире. Потому что, например, банковская система прекращает с ними сотрудничество, чтобы не подвергаться реакции правительства США. Чуть меньшее значение имеют санкции Европейского Союза именно из-за особенностей участия в глобальной финансовой системе. Но учитывая, что ЕС - это один из самых серьезных рынков в мире, терять его, причем с репутационными ударами и с перспективой вылететь из него навсегда, очень болезненно для многих.

"Плюс мы понимаем, что когда речь идет о таких режимах, как Иран, с давней историей нарушений, то достаточно легко создать более жесткую систему отслеживания действия этих санкций", - говорит Яременко.

Как писал Главред по данным Reuters, власти Ирана передадут стране-агрессору России дополнительные беспилотники и ракеты класса "земля-земля". Соглашение об этом было заключено 6 октября.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины прямо обвинило Иран в соучастии в военных преступлениях и терактов РФ в Украине. Как заявили в МИД, Тегеран должен прекратить поставки вооружений Москве, иначе его ждет серьезная ответственность.

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