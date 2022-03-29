Израиль и Турция готовят удар по позициям России в Европе: СМИ узнали о планах на новый газопровод

Израиль и Турция ведут переговоры о строительстве нового газопровода - СМИ / Reuters

Израиль с Турцией ведут диалог по сооружению газопровода к израильскому месторождению Левиафан. В случае реализации проекта у южной части Европы появится альтернатива закупке газа в России. Стороны продолжают вести переговоры, уже в ближайшие месяцы могут появиться конкретные решения.

Как сообщает Reuters, представители правительства и промышленности израильского и турецкого государств говорят о том, что для реализации сделки, направленной на строительство трубопровода, нужно будет провести сложные маневры.

Отмечается, что такая идея появилась несколько лет назад. Речь идет о постройке подводного газопровода из Турции к крупнейшему израильскому месторождению природного газа Левиафан. Газ будет идти в Турцию, далее в соседние южноевропейские страны, которые стремятся не работать с Россией.

Турецкий высокопоставленный чиновник рассказал журналистам, что стороны ведут диалог по этому вопросу с того времени, как израильский президент Исаак Херцог приезжал в Анкару в начале марта. Уже в ближайшие месяцы могут появиться "конкретные решения" по маршруту возможному маршруту магистрали и организациям-участникам.

Впрочем, представители промышленности более осторожны в своих оценках. Они утверждают, что ограничения на добычу топлива и геополитика могут помешать реализации планов.

Напомним, ранее страны Большой семерки отказались платить РФ за газ в рублях и назвали такое требование Москвы неприемлемым. Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что в таком случае Россия может остановить поставки топлива в Европу.