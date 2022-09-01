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Известная танцовщица из России назвала себя украинкой, чтобы попасть на Танцы со звездами во Франции

1 сентября 2022, 22:51

В биографии россиянки говорится, что она родилась в Чебоксарах и окончила высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге.

Танцовщица Ирина Владимирова
Танцовщица Ирина Владимирова / скриншот

Известная российская танцовщица Ирина Владимирова хотела выдать себя за украинку, чтобы попасть во французское шоу "Танцы со звездами".

Как сообщили в одном из Telegram-каналов, как оказалось, девушка родилась в городе Чебоксары в РФ.

Сразу осле того как разоблачилась правда о россиянке, она закрыла свою страницу в Instagram.

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российская танцовщица

Что известно о танцовщице

В частности, до 2017 года Ирина проживала и работала в Российской Федерации.

В биографии россиянки говорится, что она родилась в Чебоксарах и окончила высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге.

танцовщица из рф

Ирина Владимирова - мастер спорта по танцам, которым занимается с трех лет. В 2019 году стала преподавать танцы для детей в Русском театре школы "Солнышко".

На видео видно, что она представляется жюри на французском языке и называет себя украинкой. Все потому, что шоу захейтили бы за участие гражданки страны-агрессора.

В своем посте россиянка оправдалась, что "в ней течет русская, украинская и польская кровь". По ее словам, она "несет в мир любовь через танцы, в которых нет войны".

Отметим, что текст написан на украинском, русском, французском и английском языках.

Напомним, россиянка Елена Славко пожаловалась, что Европа "недоброжелательно ее встретила". Во время автомобильного путешествия в Норвегии неизвестные выцарапали на капоте ее машины надпись murderers ("убийцы"). Однако россиянка удивилась и не поняла такого отношения.

Ранее сообщалось, что россияне массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов, которые там регулярно происходят. Одна из россиянок, которая с семьей покидала Крымский полуостров, даже закатила истерику и расплакалась, так не хотела оставлять "насиженное место". Видео ее неадекватного поведения попало в сеть.

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