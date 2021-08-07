К декабрю количество смертей от COVID-19 превысит 5 миллионов – прогноз учёных

Сейчас в мире зарегистрировано 4,2 млн смертей от коронавируса / Фото Reuters

К декабрю этого года в мире от коронавируса умрет 5,3 млн человек. Кроме того, согласно прогнозу, будет 12 млн дополнительных смертей, связанным с COVID-19. Об этом сообщил Институт показателей и оценки здоровья

В прогнозе приводится различие между официально зарегистрированными случаями смерти от COVID-19 и дополнительными случаями смерти, связанными с этим заболеванием, включая летальные случаи, о которых официально не сообщалось, пишет Bloomberg.

Американский институт ожидает, что пик смертности от коронавируса в мире будет в начале сентября, а затем медленно снизится. Такое большое количество смертей, по данным ученых, может спровоцировать штамм коронавируса "Дельта", который вызывает всплеск заражений СOVID-19.

Отметим, что по состоянию на сегодня в мире зарегистрировано 4,2 млн смертей от коронавируса.

Вспышка коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

В СНБО предупредили о том, что показатели заболеваемости COVID-19 в Украине могут возрасти после возвращения людей из отпусков. Причиной является циркуляция штамма Дельта в соседних странах. Уже в сентябре-начале октября ожидается новая вспышка.

Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что власти рассматривают два базовых сценария: оптимистический, при котором вспышка может случиться во второй половине сентября и пессимистический – всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в первой половине августа.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться против коронавируса, чтобы избежать нового локдауна осенью. Как говорит глава Минздрава, школы в Украине в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения коронавируса и попадании региона в "оранжевую" или "красную" зоны карантина

Напомним, в Украине уже создали почти 200 центров вакцинации населения (ЦВН) против коронавируса. Записаться на вакцинацию в пункты прививки можно, позвонив в регистратуру медучреждения. Также по телефону или онлайн можно записаться в центр массовой вакцинации. В то же время в пунктах и центрах вакцинации будет действовать и живая очередь.