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Кадыров болен и может уйти с поста очень скоро - политтехнолог

18 марта 2023, 10:23
Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно нездоров. Он опух, последние свои видео записывал лежа, еле открывая глаза.
Борис Тизенгаузен, Рамзан Кадыров
Борис Тизенгаузен спрогнозировал судьбу Рамзана Кадырова / скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров нездоров и может уйти в ближайшее время со своего поста. Об этом в интервью Главреду рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Эксперт прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и Кадырова, которая произошла на днях.

"Во-первых, всем стало понятно, что Кадыров действительно нездоров. Он опух, последние свои видео записывал лежа, еле открывая глаза. Во-вторых, чеченский оппозиционер опубликовал информацию о том, что Кадыров якобы выписал себе из ОАЭ врача-нефролога и у него проблемы с почками. Собственно, он таким образом лечится и не доверяет своему ближайшему окружению и врачам, которые находятся рядом с ним", - сказал Тизенгаузен.

видео дня

Также политтехнолог вспомнил еще один момент – странное фото 17-летнего сына Кадырова с Путиным.

"Сразу все начали обсуждать, в том числе и в России, не является ли это представлением преемника. И фотография с Путиным – это якобы одобрение "царя". То есть произошло много событий, которые косвенно подтверждали, что Кадыров не здоров и может уйти в ближайшее время со своего поста", - считает Тизенгаузен.

При этом политтехнолог не исключает, что Кадыров может стать целью российских спецслужб. Также в РФ вызывает беспокойство и частная армия Кадырова, которую он сколотил на деньги налогоплательщиков.

"Был и еще один момент, когда Кадыров просил для себя систему ПВО, и тогда российские эксперты задавались вопросом – кого боится Кадыров? Явно к нему туда ничего из Украины не долетает, неизвестные беспилотники тоже не замечены – так от кого тогда обороняться?! Естественно, напрашивается вывод о российских спецслужбах, которые задумали от него избавиться, потому что он им уже давно, как кость в горле", - отметил он.

"Вся эта цепочка событий, которые начались не вчера и даже не позавчера, дают повод рассуждать о том, что Кадыров, возможно, в ближайшее время либо по состоянию здоровья, либо по другим причинам может покинуть свой пост", - резюмировал Тизенгаузен.

Что известно о болезни Кадырова

3 марта Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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