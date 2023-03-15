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Кадырова отстранили от Путина, и он пытается восстановить позиции - Маломуж

15 марта 2023, 13:15
Охлаждение отношений между главой Чечни и кремлевским диктатором произошло после того, как Кадыров и Пригожин не выполнили задачу по захвату Донбасса.
Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Рамзан Кадыров попал в немилость и пытается восстановить свои позиции / скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в немилость, российские спецслужбы и Минобороны РФ начали его дискредитировать в глазах российского диктатора Владимира Путина, показывая, что перспектив для его войск нет. Как рассказал в интервью Главреду экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, Кадыров задействовал все силы, чтобы восстановить предыдущий формат отношений. С этим связана его инициатива по вербовке боевиков на оккупированных территориях, а также обещание по недопущению диверсий на территории России со стороны украинских спецслужб, и, тем более, партизанского движения. Этим он стремится продемонстрировать свою необходимость в этом формате войны.

По словам Маломужа, охлаждение отношений между главой Чечни и кремлевским диктатором произошло после того, как Кадыров и Пригожин не выполнили задачу по захвату Луганской и Донецкой областей.

"Им была поставлена задача по захвату ключевых городов, в частности, Бахмута. И ни Кадыров, как бы он ни демонстрировал своей активности, ни Пригожин не смогли этого выполнить (…) Кадыров говорил, что именно у него будет решающая роль. То есть его солдаты должны были участвовать и в ведении боевых действий, и в обеспечении поддержки Вооруженных сил РФ, а именно гарантии того, что они не будут отступать, в форме заградительных отрядов и обеспечении режима контроля на оккупированных территориях. Фактически по всем направлениям, начиная от неэффективного наступления во время захвата аэропорта в Гостомеле и завершая невозможностью реализовать указания Путина по захвату хотя бы части Донецкой и Луганской областей, Кадыров потерпел неудачу", - объяснил генерал.

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На фоне этого проигрыша все военные РФ сделали в отношении Кадырова демарши, из-за чего он начал проявлять еще больше агрессии. То есть он не подчиняется ни ФСБ, ни военным администрациям, которые образовали россияне. И этот факт объединил усилия и спецслужб, и Минобороны России против Кадырова.

"Поэтому они, наравне с Пригожиным, начали его полностью дискредитировать в глазах Путина, приводя конкретные факты его неудач, например, бегства его солдат на некоторых направлениях боевых действий. То есть они показывали Путину, что Кадыров занимался пиаром, записывал ролики для тик-тока, но фактически перспектив для его войск нет. Кадыровцы - не бойцы. Они демонстрировали, что Украина пропадет и будет их ужасаться, а оказалось, что они погибают так же, как и другие боевики. Не говоря уже о том, что подчиненные Кадырова ведут террористическую деятельность против "своих". Поэтому силовой блок более мощно нажал на Путина, и мы видим, что Кадырова на этом фоне начинают оттеснять", - добавил Маломуж.

По словам генерала, ранее глава Чечни на всех мероприятиях сидел впереди как один из определяющих руководителей РФ, а потом его перестали туда приглашать.

"То есть Кадырова отстранили от Путина и физически, и политически, от чего глава Чечни очень страдал и поэтому задействовал все силы, чтобы восстановить предыдущий формат отношений (…) И в какой-то степени ему это удалось. Поэтому теперь Кадыров использовал ситуацию со свадьбой сына и выразил личную просьбу провести встречу с Путиным, где мог донести различные материалы на конкурентов (военных, представителей спецслужб). С другой стороны, Путину тоже важно услышать определенную информацию от Кадырова, потому что у него есть возможность получать подтвержденные данные по подготовке возможных негативных мер против Путина", - добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, 3 марта Рамзан Кадыров появился на публике. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

13 марта Кадыров встретился с Путиным. Он заявил кремлевскому диктатору, что его люди добросовестно выполняют приказы и "стремятся действовать до победного конца". Путин в ответ отметил роль чеченских боевиков и поблагодарил Кадырова.

Ранее бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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